Instagram elimina la foto de Ricky Martin besando a su hijo; denuncian homofobia

Ricky Martin causó polémica al revelar que Instagram había eliminado una fotografía que había compartido un perfil de fans por supuestamente violar las políticas de la plataforma. Dicha imagen mostraba al cantante de origen puertorriqueño darle un amoroso beso en la mejilla a uno de sus cuatro hijos.

De acuerdo a la información que circula en redes sociales, misma que La Verdad Noticias trae para ti, esta plataforma eliminó la foto del cantante y su hijo por presunto spam. Sin embargo, la cuenta de fans que compartió la imagen denunció una supuesta homofobia.

A través de sus historias de Instagram, el astro boricua reveló que la foto con su hijo había sido eliminada "por infringir las políticas de la plataforma".

“¿Cuándo una foto de un padre y un hijo va en contra de las pautas de Instagram? Cuando a los homófobos no les gusta e Instagram borra tu foto”, escribió la cuenta brasileña en apoyo al intérprete de ‘Pegate’, quien compartió dicha denuncia en su perfil oficial junto con un mensaje de asombro que dice: “¿Esta foto fue reportada? Es mi hijo”.

Ricky Martin pierde seguidores ¿Por ser gay?

El puertorriqueño reveló que había perdido seguidores por compartir fotos junto a su esposo.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el astro boricua denuncia actos de homofobia en dicha red social, pues hace unos días mencionó que había perdido seguidores en Instagram por haber compartido una serie de fotografías al lado de su esposo, el pintor Jwan Yosef. Asimismo, compartió un poderoso mensaje a sus fans.

Más sincero que nunca, declaró que dicha situación le había recordado el miedo que sentía antes de salir del closet: “Me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”.

Ricky Martin finalizó su mensaje reiterando su apoyo a la comunidad LGBT+: “Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”.

Fotografías: Redes Sociales