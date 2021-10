Millie Bobby Brown se unió a Instagram al cumplir los 16 años en 2003 y desde entonces se ha lucido como una verdadera estrella de cine e influencer en desarrollo, encantando a sus millones de seguidores.

La joven estrella de Stranger Things llegó a la popular red social, Instagram, el 25 de octubre del 2016. Hace tan solo unos días celebró cinco años de haber realizado su primer post y encantando a los fans.

Millie Bobby Brown conquistó Instagram con look setentero poco antes de su aniversario en Instagram donde sorprende con un estilo vanguardista y pequeños vistazos de sus proyectos como su serie en Netflix.

Fotos del Instagram de Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown consiguió millones de likes en sus fotos para Instagram donde debutó con la foto de una de sus mejores portadas de revista con un artículo hecho por Maddie Ziegler sobre Eleven en Stranger Things.

La actriz de 17 años de edad comparte decenas de fotos vistiendo increíbles vestidos y atuendos de diseñador que han sorprendido a sus millones de seguidores en redes sociales y la convirtieron en un ícono de la moda.

Con apenas 210 publicaciones en cinco años, Bobby Brown no se mantiene muy activa en Instagram pero ha dado varios adelantos a sus proyectos de cine, series y algunas tiernas fotos con sus compañeros de elenco.

¿Cuántos seguidores tiene Millie Bobby Brown en Instagram?

Seguidores de Millie Bobby Brown en Instagram

A cinco años de abrir su perfil, Bobby Brown tiene 46.6 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram con publicaciones que en promedio logra llegar a más de 10 mil "me gusta".

Como te revelamos en La Verdad Noticias, Millie Bobby recibe mucho apoyo en redes sociales como Instagram por sus proyectos más famosos como Stranger Things y las últimas películas de Godzilla.

¿Cómo se hizo famosa Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown saltó a la fama con Stranger Things

Para quienes no saben quién es Millie Bobby Brown, la estrella debutó en la serie de ABC, Once Upon a Time in Wonderland, donde dio vida a una joven Alicia; posteriormente interpretó a una niña sociópata, Rachel Barnes, en NCI.

El gran saltó a la fama de Millie Bobby Brown fue en la serie original de Netflix, Stranger Thing en el papel de Eleven. Poco después protagonizó "Enola Holmes" en la plataforma de streaming y debutó en cine con "Godzilla: King of the Monsters".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!