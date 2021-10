Kim Kardashian es una de las socilites más seguidas en Instagram, plataforma social que ella y sus demás hermanas del clan Kardashian- Jenner dominan desde hace algunos años.

Kim compartió su primera publicación en la aplicación ahora con un valor de $ 102 mil millones el 19 de febrero de 2012. La estrella de Keeping Up With the Kardashian ha ganado millones de seguidores en la red social desde entonces.

Como sus millones de fans saben, Kim Kardashian calienta Instagram con los más ajustados atuendos y sensuales fotografías, aunque también ha encantado con tiernas fotos y vídeos de sus pequeños hijos.

¿Cuántos seguidores tiene el Instagram de Kim Kardashian?

Kim Kardashian tiene 260 millones de seguidores en Instagram

Como te hemos informado en La Verdad Noticias con anterioridad, la pronto ex-esposa de Kanye West tiene un total de 260 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y la cuenta sigue creciendo.

Su cuenta de Instagram ha sido su verdadero éxito de redes sociales, debido a que supera con creces el número de fans que tiene en línea. Por ejemplo, en Twitter cuenta con apenas 70.4 millones de seguidores tras crear su cuenta en 2009.

El pasado miércoles 1 de septiembre la influencer alcanzó los 250 millones de seguidores en Instagram después de estar en el sitio durante casi 10 años. Cifra que superó poco más de un después de alcanzarla.

Fotos de Kim Kardashian en Instagram

Primer post en Instagram de Kim Kardashian

El 19 de febrero de 2012 la primera foto de Kim en Instagram fue publicada. En 2019, le dijo a Medium que hacer su primer Instagram era algo que nunca olvidará, pues en dicha foto Kim Kardashian olvidó el glamour.

“Para mi primer Instagram, nunca olvidaré esto. Porque siempre estoy glamorosa, pero cuando estoy en casa estoy en bata las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y tengo los mismos dos o tres pijamas que uso todo el tiempo", dijo.

"Llevaba una bata a rayas rosas y blancas de Victoria's Secret. Mi cabello estaba recogido [...] Estaba sentada en mi habitación glamorosa y tomamos una foto en mi BlackBerry, y la publiqué, como, "Hola chicos. Estoy en Instagram", relató.

Snapchat de Kim Kardashian

Kim K. se unió a Snapchat en 2016, y aunque no posee tantos seguidores en dicha plataforma social como en Instagram y Twitter, si es una de las más infames pues es donde publicó la controversial llamada entre Taylor Swift y Kanye West.

En la infame llamada que Kim compartió en Snapchat, se escuchaba a West informarle a Taylor que su nombre sería mencionado en su canción “Famous”, a lo que la ganadora del Grammy había dado permiso aunque lo negó después.

Taylor aseguró que Kanye West nunca le dijo todos los detalles sobre la canción, el porque la mencionan o el vídeo musical donde apareció una muñeca desnuda de Swift lo cual fue comprobado cuando se filtró la llamada completa.

Aunque Kim Kardashian aseguró que Taylor Swift mintió, la llamada completa que fue filtrada hizo que la opinión popular se pusiera de lado de la estrella pop, lo que inició una serie de escándalos para la pareja.

