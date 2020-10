Inspirado por Gwyneth Paltrow, conductor lanza vela con olor a sus testículos

El conductor de Top Gear y periodista Jeremy Clarkson anunció el lanzamiento de una vela que, según él, huele como sus testículos.

El veterano amante de los automóviles de 60 años se ha alejado de las pantallas de televisión y ahora busca vender sus inquietantes velas a todo aquel que quiera pagar 10 libras esterlinas (13 dólares estadounidenses).

El nombre elegido para promocionar el producto no oculta nada de su esencia: “This Smells Like My Bollocks” (Esto huele a mis pelotas), un nombre bastante directo.

El esfuerzo por vender las velas perfumadas con sus olores más íntimos parece ser una respuesta sarcástica a la idea de la actriz Gwyneth Paltrow, quien recientemente lanzó una vela siete veces más cara con el olor a su vagina, llamada “This Smells Like My Vagina”.

La vela de Paltrow cuesta 75 dólares.

Jeremy Clarkson promocionó la vela

Al compartir un video de él mismo sosteniendo una de sus propias velas en línea, Jeremy les dio a los fanáticos un resumen de su nueva mercancía inusual.

Sosteniendo una de las velas enlatadas, declaró: “Acabo de entrar en Diddly Squat Farm Shop. Come tu corazón, Gwyneth Paltrow ".

Y aunque se dice que la vela de inspiración vaginal de Gwyneth tiene toques de geranio, bergamota cítrica, cedro, rosa de Damasco y semillas de ambreta, la mezcla de Jezza parece tener un aroma más "auténtico".

Una fuente le dijo al portal The Sun que la estrella de televisión se la había pasado muy bien creando su aroma personal, y tiene el objetivo de que sea un regalo especial para las navidades.

“Jeremy se divirtió mucho encendiendo velas para su tienda y cree que es una idea genial."

“Actualmente solo los vende en la tienda, pero planea hacer un lote más grande y obtenerlos en línea para regalos de Navidad.

Te puede interesar:Personal de Gwyneth Platrow realmente olió su vagina para crear la vela aromática

"Son mucho más baratas que las de Gwyneth y él ha trabajado duro para formular el aroma".