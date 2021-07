Inhaler es una banda de rock integrada por cuatro miembros de Dublín, que se formó en 2012 y decidió su nombre actual en 2015. El álbum debut de la banda, It Won't Always Be Like This, fue lanzado el viernes 9 de julio de 2021.

Elijah Hewson es el líder de Inhaler, su padre es Paul Hewson, más conocido como Bono, cantante principal de U2. También en la banda están Josh Jenkinson a la guitarra, Rob Keating al bajo y Ryan McMahon a la batería. Se conocieron en la escuela St. Andrews en Blackrock, Dublín.

Inhaler saldrá de gira en agosto de 2021 para apoyar el lanzamiento del álbum debut, It Won't Always Be Like This. Regresarán al Reino Unido en septiembre y octubre para más fechas, completando el año con una serie de espectáculos de bienvenida de cuatro noches en The Academy en Dublín.

¿Qué piensa Bono de la banda de su hijo?

Bono fue visto en el concierto debut en vivo de Inhaler en el Button Factory de Dublín en diciembre de 2017. “Mi papá es bueno cuando quiero ver si una canción es una mierda o no”, dijo Hewson. "Él me lo dirá de inmediato". "Su padre nos ayuda un poco, pero definitivamente señalará las dificultades por las que podríamos pasar más que las cosas positivas", admitió Keating.

¿Qué piensa el resto de U2 de Inhaler?

Inhaler, banda del hijo de Bono, lanza su álbum debut.

“Está en el ADN,” dijo el bajista de U2 Adam Clayton en Radio X’s Chris Moyles. “Suena un poco como su papá. Han estado trabajando muy duro. Los he visto a lo largo de los años, practicando en el cobertizo del jardín y esas cosas, así que es realmente genial ver que esto les suceda".

¿Qué influencias tiene Inhaler?

La Verdad Noticias informa que, mucha gente comparó My Honest Face con los primeros U2 , particularmente las épocas de Boy y October, pero la banda misma ha admitido que son fanáticos de The Stone Roses, como lo demuestra esta versión de portada.

La banda del hijo de Bono, también han hecho versiones de Love Will Tear Us Apart de Joy Division y The Killing Moon de Echo & The Bunnymen , lo que debería darte una idea de dónde proviene su sonido.

