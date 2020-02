Ingrid Martz víctima de un conductor irresponsable ¡Iba con su bebé de 8 meses!

Ingrid Martz iba con su hija de apenas 8 meses de edad, Martina, cuando un conductor que estaba revisando su celular mientras conducía chocó contra su automóvil.

Ingrid Martz y Martina de 8 meses

El incidente ocurrió en el Periférico de la Ciudad de México, según reportó la propia Ingrid Martz en redes sociales, quien confirmó que su hija de 8 meses de edad iba con ella al momento del accidente.

“Estaba en Periférico parada, con muchísimo tráfico, nada extraño en esta ciudad, y pues el hombre que venía atrás de mí, venía distraído. Literal, parada [...] Estaba distraído y no frenaba, no frenaba y no frenaba, hasta que me pegó y aquí estamos”, relató Ingrid Martz, actriz de Televisa.

Ingrid Martz también confirmó ni ella ni su hija no sufrieron lesiones.

“Gracias a Dios, Martina y yo estamos bien, pero se los digo, pudo haber sido mucho más fuerte. Si él hubiera venido a más velocidad no sé qué hubiera pasado, pero gracias a Dios no sucedió”

Ingrid Martz pide a conductores ser precavidos

A raíz del accidente automovilístico, causado porque el otro conductor iba distraído con su teléfono celular, Ingrid Martz hizo un llamado a las personas a no repetir esas acciones, ya que durante su espera para resolver el asunto con su aseguradora vio que mucha gente revisa sus celulares al conducir.

“La mayoría viene mensajeando, viendo videos o mensajeando con las dos manos, o sea, con las dos deteniendo el celular y escribiendo. Es impresionante que la mayoría vienen distraídos, no vienen viendo hacia el frente. Yo digo que así como existe el ‘si toma, no maneje’, también debería existir el ‘si maneja, no use celular’; de verdad se los digo”.

