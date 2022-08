Ingrid Martz será la mamá de Gabriel Soto en su regreso a las telenovelas

Ingrid martz regresará a las telenovelas

La guapa Ingrid Martz confirmó su regreso a los melodramas de la mano del productor Nicandro Díaz, de quién se dijo muy agradecida pues fue de los primeros quién le dio la oportunidad de trabajar en el medio artístico.

Dedicada a tiempo completo a su familia, la actriz aseguró que este papel la llena por completo y asegura que le traerá mucha espiritualidad a los mexicanos.

Con Gabriel Soto como protagonista de "Los Caminos del Amor", quizá para muchos televidentes les resultará incómodo ver como una actriz bastante menor en años que él será quien le de vida a su madre.

Como previamente te informamos en La Verdad Noticias, la actriz habló sobre su regreso a las telenovelas con el productor que le dio su primera oportunidad en la televisión.

"Una de las cosas por las que yo acepté es porque yo me considero una persona agradecida y yo le tengo mucho agradecimiento y mucho cariño a Nicandro porque la primera novela que hice hace ya no quiero decir cuántos años pero sí más de 20, Nic era productor asociado y él fue parte de esa decisión y de mi primera oportunidad y de ahí, desde que yo hice Preciosa, gracias a Dios nunca he dejado de trabajar, entonces siempre hay que estar agradecido y con los amigos y apoyando y yo estoy feliz de estar hoy aquí", expresó.

Aunque para muchos podría resultar un incómodo ver como una actriz más joven que Gabriel Soto será quién de vida a su madre, hay una explicación concisa detrás de ello y es que su personaje en la trama ya habrá fallecido.

""Me tendrán recordada en la historia siempre en un lugar específico en donde se junta el elenco, en donde siempre van a tener a la mamá presente como somos los mexicanos, que somos tan apegados a nuestras madres, que son nuestro pilar", detalló la intérprete.

De tal manera que la guapa actriz trabajará en simultáneo en dicha producción y en la serie de comedia "Tú crees" donde comparte créditos con Ricardo Margaleff y Daniela Luján.

Los caminos del amor con Gabriel Soto y Susana González

El productor Nicandro Díaz confirmó semanas atrás que los protagonistas de su nueva telenovela de nombre "Los Caminos del Amor", serán Susana González y Gabriel Soto.

El melodrama también destaca por el regreso a los telenovelas de Ximena Herrera y Mark Tacher, quiénes eran los antagonistas de la historia.

La historia que tendrá de vuelta a Ingrid Martz narra la historia de un trailero que tras 20 años se entera que tiene una hija que fue dada en adopción a un matrimonio y él luchará contra el destino para poder recuperarla.

