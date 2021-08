Ingrid Martz reveló que su primera hija murió, "No puedo imaginar mi vida sin ella"

Desde hace dos semanas la actriz no ha estado activa en sus redes, algo que ha sorprendido al público, pero ahora que reapareció Ingrid Martz reveló que su primera hija murió. "He estado llorando, sanando y tratando de entender y asimilar lo que pasó..."

Pero el 28 de agosto, cuando la actriz reapareció lo hizo en sus historias de Instagram, pero anunció una terrible perdida, en una serie de notas escribió que su primer hija había fallecido, por lo que estaba pasando por un terrible dolor.

En febrero de 2020 Ingrid Martz fue víctima de un conductor irresponsable la chocó cuando ella iba junto con su entonces su bebé de 8 meses, algo que la dejó muy conmocionada y pidió a los conductores ser más prudentes.

Ingrid Martz reveló que su primera hija murió

Ingrid Martz reveló que su primera hija murió por medio de Instagram, donde dijo que ha podido leer que sus fans le preguntan qué está desaparecida.

Ante la preocupación de sus fans, quienes notaron su ausencia en las redes Martz dijo: "He leído mensajes de ustedes preguntando por qué he estado desaparecida. Hace 8 días pasó una de las cosas que más me ha dolido en mi vida y he estado llorando, sanando y tratando de entender y asimilar qué pasó", escribió destrozada.

Agregó: "No puedo imaginar mi vida sin ella, Nicky, mi perrita, mi primera hija, no puedo recordar un momento en el que ella no esté, siempre estuvo a mi lado y es y será mi hija por siempre", prosiguió desolada.

Es así que dio la lamentable noticia que su perrita Nicky, de 14 años fallecía dejando un vacío sin igual en sus vidas. Tal y como Ingrid explicó en este comunicado, con ella vivió las mayores alegrías y también tristezas de su vida.

En Instagram, Ingrid Martz reveló que su primera hija murió, también dejó un video de su perrita Nicky, pero confesó: “Hoy hice un video que me costó muchas lágrimas y tiempo poder hacerlo. Es difícil en dos minutos poner 14 años”,

¿Cuándo nació la hija de Ingrid Martz?

El 23 de mayo de 2019 nació Martina, la hija de Ingrid Martz.

A mediados del mes de enero de 2019 Ingrid Martz y su esposo Rodrigo Luque anunciaron que la cigüeña pronto les hará una visita, pues la pareja recibirá en los siguientes meses a su primer bebé.

Martina nació el 23 de mayo de 2019 y es fruto de la relación de la actriz con el fotógrafo Rodrigo Luque. “Siento que Martina nació ayer, pero la veo hacer tantas cosas y cada día me sorprende con algo, que me doy cuenta de lo tanto que ha crecido”, dijo la actriz.

Aunque años más tarde Ingrid Martz reveló que su primera hija murió, aunque no se trataba de su primogénita de sangre, la actriz confesó tener un profundo dolor.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!