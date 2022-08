Guapa actriz de Televisa revela si “cuchiplancheó” en su noche de bodas

Guapa actriz de Televisa revela si cuchiplanceo en su noche de bodas

Ingrid Martz es una reconocida actriz de la televisión mexicana en donde ha destacado por sus papeles en telenovelas como María Isabel, Rubí o Zacatillo, un lugar en tu corazón.

Hay que recordar que la famosa se casó en 2017 con Rodrigue Luque, papá de su hija Martina. La boda se celebró en la Ciudad de México y después partieron a su viaje de recién casados, donde las cosas no salieron como ella esperaba, reveló la actriz en “Todo pasa de noche” con Yordi Rosado.

Resulta que Durante su participación en el programa, la actriz Ingrid Martz comentó que su viaje de bodas fue en Punta Cana y confesó por qué no la pasó bien. "No quiero herir sentimientos, pero pues no me encantó", comenzó diciendo.

Ingrid Martz hace revelaciones de su noche de bodas

En esta ocasión la talentosa actriz, Ingrid Martz aclaró que lo que no le gustó fue el lugar al que partieron para pasar su luna de miel.

"Empezó a las 12 del día la boda, a las 3 y media de la mañana, o sea, yo decía: 'ya por favor'. O sea me la pase increíble, pero... baile, mucho relajo, mucha fiesta y yo estaba muerta, y me acuerdo literal que hasta el vestido ya era negro, era un asco".

Por si fuera poco, la actriz, de 42 años, contó que estaba tan cansada, que lo único que hizo después de la boda fue quitarse el vestido de novia e irse directamente a la cama a dormir.

"Brinqué fuera del vestido, o sea lo dejé ahí botado, hecho un asco y brinqué a la cama y me morí porque aparte toda mi familia había venido porque no tengo familia aquí en la Ciudad de México. Todos habían venido y había preparado una comida al día siguiente para toda mi familia, o sea, seguía el festejo".

La actriz nunca habló de lo sucedido

Además mencionó que ella no toma bebidas alcohólicas y que ella y su marido nunca hablaron sobre esa noche: "Yo no tomo, pero seguramente él estaba borracho ni se acuerda, y no, a dormir, bye, bye. No hubo platica al respecto".

Cabe destacar que cuando le preguntó Yordi Rosado cuándo celebró su noche de bodas, la actriz respondió: "Ni me acuerdo, Yordi, estaba tan cansada que no me acuerdo".

