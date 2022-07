Ingrid Coronado y la fortuna que ha cosechado en 28 años de carrera

Hoy en día, la conductora se encuentra alejada de la televisión y se ha enfocado por completo a su faceta como locutora y escritora.

Ingrid Coronado se convirtió en tema de conversación en las redes sociales desde que se dio a conocer el inesperado y lamentable fallecimiento de Fernando del Solar. Ahora, los cibernautas se cuestionan a cuánto asciende la fortuna que la conductora ha cosechado desde 1994, año en el que debutó oficialmente dentro del mundo de la farándula.

La actriz, cantante, compositora y conductora inició su carrera artística desde muy temprana edad pero fue hasta 1994 que cobró mayor reconocimiento al formar parte del grupo Garibaldi. Años más tarde, ella llegó a TV Azteca para participar en los programas ‘Tempranito’, ‘Sexos En Guerra’, ‘Venga La Alegría’ y ‘La Academia’.

Diversos rumores aseguran que Ingrid Coronado recibió un sueldo que rondaba entre los 600 mil y el millón de pesos mensuales por formar parte de ‘Venga La Alegría’. Dicha cifra le ayudó a cosechar un patrimonio neto valorado en 1.5 millones de dólares, o al menos es lo que aseguran los sitios especializados en revelar la fortuna de los famosos.

Ahora, la ex esposa de Fernando del Solar se desempeña como locutora de radio y crea contenido para YouTube, además de explotar su faceta como escritora al publicar 2 libros, uno infantil y uno de motivación para las mujeres. No obstante, se sabe que sus ingresos económicos ya no son los mismos a los que recibía cuando fue estrella de televisión.

El escándalo con Fernando del Solar

Su matrimonio con Fernando del Solar siempre fue tema de conversación dentro del mundo de la farándula mexicana.

La conductora sostuvo una relación sentimental con Fernando del Solar, de la cual surgieron dos hijos: Luciano y Paolo. Tristemente, su historia de amor llegó a su fin en 2015 y su separación ocurrió mientras el conductor enfrentaba una dura batalla contra el cáncer.

Dicha situación desató olas de críticas en su contra por parte de quienes aseguran que ella lo abandonó en este difícil momento de su vida. Tras el escándalo, su popularidad descendió hasta el punto de ser considerada una persona no grata para gran parte del público.

¿Cuál es la edad de Ingrid Coronado?

Hoy en día, la conductora se gana la vida como locutora y escritora, pero también ha tenido esporádicas participaciones en la televisión.

Ingrid Coronado nació el 12 de julio de 1974, por lo que ahora tiene 47 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la conductora gozó de gran popularidad entre el público gracias al carisma que derrochó ante las cámaras de TV Azteca.

