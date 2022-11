Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil son captados juntos; hablan del romance

Ingrid Coronado y Marco Antonio de Regil habla de su romance.

Ingrid Coronado y Marco Antonio de Regil fueron captados juntos por los medios de comunicación, quienes cuestionaron sobre el presunto romance que sostienen, por lo que los conductores no tuvieron escapatoria y se sinceraron sobre la verdad de la relación.

Recordemos que a semanas del fallecimiento del conductor Fernando del Solar, comenzaron a surgir rumores que indicaban que Ingrid Coronado le estaba dando una nueva oportunidad al amor, esto con Marco Antonio de Regil.

A pesar de que sus fanáticos aseguran que serían una linda pareja, todo parece indicar que el romance entre los conductores no está funcionando.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que el primero en pronunciarse sobre el supuesto romance fue Marco Antonio de Regil, quién dijo que la relación es “muy mala”, pues Ingrid Coronado ni siquiera está enterada de donde vive.

“Esta relación va muy mal, porque desde que grabamos el podcast no nos vemos. No sabes ni en qué ciudad vivo. Dice ‘qué bueno que llegaste de Houston’. Le digo ‘vivo en Los Ángeles’. ¿Qué pasa con esta relación? Es muy mala relación”, dijo entre risas, dando a entender que los rumores del romance son falsos.

Por su parte, Ingrid Coronado, quién está enfrentando una batalla legal contra la viuda de Fernando del Solar, decidió seguirle la broma al Marco Antonio, declarando:

“Lo peor es que le digo ‘es que esta es una relación en donde tú estás dando todo porque vienes desde Houston a dejarme al trabajo todos los días’. Me dice ‘si vivo en Los Ángeles Ingrid’ y yo ‘ay así no se puede Marco, sabes que ya no quiero ser tu novia’” dijo.

Después de la broma que mantuvieron con los medios, Ingrid Coronado y Marco Antonio de Regil revelaron que son buenos amigos, sin embargo la distancia no permite que se frecuenten.

¿Cuántas veces se ha casado Ingrid Coronado?

La conductora y locutora Ingrid Coronado ha estado casada en dos ocasiones, la primera con Charly López, ex miembro de Garibaldi y la segunda con Fernando del Solar.

Desde su divorcio con Fernando del Solar, la conductora Ingrid Coronado ha permanecido soltera, sin embargo asegura que le gustaría darle una nueva oportunidad al amor.

