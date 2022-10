Ingrid Coronado vuelve a la conducción ¿Televisa o TV Azteca?

¿Ingrid Coronado volverá a TV Azteca o estará en Televisa? En La Verdad Noticias te compartimos lo que debes saber del regreso de la presentadora, quien luego de haber sido la conductora de "Todos a bailar", ahora fue elegida para conducir un importante evento musical.

¿De qué se trata? Esta celebración de los Premios de la Radio 2022 reconoce a los artistas más influyentes, así como también las canciones más populares del momento. El evento musical se llevará a cabo el 3 de noviembre, pero se transmitirá por Azteca Uno el 5 de noviembre.

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te hemos dado a conocer que la conductora ha dado de qué hablar debido a la polémica con Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar por el pleito de una casa, lo que ha dividido opiniones en redes sociales.

Ingrid Coronado volverá a TV Azteca y los usuarios la critican

Ingrid volverá a la conducción

A través de la cuenta de Facebook de Azteca Uno dieron a conocer que Coronado junto con Pepe, Carolina, El Capi Pérez, Don Cheto y Alexita Garza, será los conductores de dicho evento, lo que causó varias reacciones, algunos expresaron su desagrado por la participación de Ingrid.

"Ingrid que sabe de música, si no cantaba", "Toda estaba bien menos Ingrid", "Sobra ahí la Coronado y Don Cheto. No están al nivel del proyecto no lo veré", "Ingrid no sabe nada de música es animadora", "Lorena Herrera en lugar de Ingrid", "Saquen a Ingrid". Fueron algunas reacciones.

Te puede interesar: Ingrid Coronado acusa a Anna Ferro de “vaciar” toda su casa: "No había nada"

¿Qué pasó entre Ingrid Coronado y Charly?

Charly se divorció de Ingrid tras presunta infidelidad

El cantante Charly López rompió el silencio sobre Ingrid Coronado, destapó cuáles fueron los motivos del divorcio con la conductora, aseguró que ella le fue infiel en dos ocasiones. Por su parte, la presentadora ha sido reservada sobre su vida privada.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram