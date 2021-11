Ingrid Coronado se lanzó a la yugular de Charly López, así se defendió de su ex

Charly López lanzó duras críticas a Ingrid Coronado, señaló que no la quiere ver y que es una mala persona, ante esto, ella respondió enfurecida, ¡aquí te decimos qué dijo!

En La Verdad Noticias te recordamos que la famosa se casó con él en 1998 y se divorció el 2015.

Anteriormente te contamos cómo era la ex conductora hace más de 20 años; sin embargo, ahora te diremos qué fue lo que dijo al padre de su hijo Emiliano.

Ingrid Coronado se lanzó a la yugular de Charly López

Ingrid. Foto: elsiglodedurango.com.mx

La actriz Coronado parece no estar preocupada por lo que dice su ex esposo, ya que, comentó que ya lleva 17 años de separación con él, y que, aunque ha intentado siempre tener una buena relación con los papás de sus hijos.

Además, comentó que Emiliano en estos momentos no quiere hablar con su padre, y que eso no tiene nada que ver con ella, también, comentó que las notas deberían cuestionar por qué su hijo no quiere hablar con su papá y no deberían enfocarse en saber porque se habla mal de ella, y sentenció:

“...la pregunta sería ¿por qué Emiliano, que es su hijo, no quiere verlo?”

Incluso, la cantante dijo que su hijo tiene 23 años de edad y que él decide que es lo que quiere hacer con su vida, de igual manera, dijo que él decide a quien quiere ver y a quién no.

¿Ingrid solo está enfocada en sus hijos?

Ingrid. Foto: elcorresponsal.com.mx

La ex conductora, comentó que ha dedicado su vida a la crianza de sus hijos y que a pesar de que no se expresan bien de ella y no valoren lo que hace por ellos, comentó que no puede hacer nada sobre eso, y que sabe muy bien quién es y qué clase de madre es, por ello se siente orgullosa y satisfecha.

Además, comentó que no puede ser monedita de oro para que le caiga bien a todos, y que lo único por lo que se preocupa es en cómo darles a sus hijos todo lo que necesitan, pasar tiempo a su lado y enfocarse en las cosas buenas y no en los dimes y diretes, especialmente cuando se trata de una:

“...persona que no forma parte de mi vida hace ya muchos años.”

Con información de elimparcial.com