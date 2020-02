Ingrid Coronado se RESIGNA a mostrar sus pecas con atrevido escote

La actriz Ingrid Coronado se encuentra en una de sus mejores facetas como figura pública, pues ahora incursiona en el mundo de los youtubers, en donde sigue subiendo videos a Youtube y le cuenta a sus fans algunos datos de su vida que nadie sabía.

Entre otras cosas la bella Ingrid Coronado cuenta que son experiencias que la famosa ex conductora de Tv Azteca ha tenido que pasar y superar a lo largo de su vida y que ahora narra de forma entretenida a sus más de un millón de seguidores.

Es por eso que para dar una introducción a cada uno de sus post primero los anuncia a través de su cuenta oficial de Instagram en donde en ocasiones luce sus mejores poses y prendas que llaman mucho más la atención.

Así lo ha hecho recientemente, pues ha publicado una imagen en donde se ha resignado ahora hasta mostró sus pecas en una ardiente pose en la que luce un atrevido escote, blusa amarilla y jeans azules, rodeada de un fondo de piedras.

La nueva pose de Ingrid Coronado

En la publicación la ex conductora de Venga La Alegría colocó un mensaje que dice: “Aceptar, no es resignación, pero nada te hace perder más energía que el resistir y luchar con una situación que no puedes cambiar. ✨ ¡Ya hay nuevo video en mi canal de Youtube! �� "Le pido a Dios" ���� Espero que lo disfruten mucho, y si les gustó, ¡No olviden compartirlo! ¡Link en la bio!���� ¡Les mando muchos besos!”.

Tal parece que Ingrid Coronado sigue atrayendo a su público a través de su cuenta de Instagram, ya que hasta el momento la publicación ha alcanzado poco más de 12 mil reacciones y cientos de comentaros en donde le demuestran mucho cariño y admiración por sus nuevos proyectos.

Cabe destacar que con anterioridad Ingrid Coronado contó que ha podido ser mejor cada día, gracias a que ha podido superar diversas etapas de polémica y controversia, además de la espiritualidad y a aprenderse a amar a ella misma y comprender que no necesita de nada ni de nadie más para ser feliz.

