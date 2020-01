Ingrid Coronado rompe el silencio y habla sobre la tortura que vivió en “Venga La Alegría”

Cerca del año de haber renunciado al programa que le dió una gran fama, la conductora Ingrid Coronado rompió el silencio y habló sobre la terrible causa que la obligó a renunciar del programa “Venga La Alegría”, una de las producciones con más audiencia de la televisora mexicana Tv Azteca.

Esta polémica confesión la realizó mediante un video publicado a través de su canal de YouTube, donde Ingrid explicó con todo y detalles los motivos que la llevaron a salirse del programa “Venga La Alegría” y a considerar seriamente nunca más regresar a la pantalla chica ¡Escándalo!

En este video Ingrid Coronado reconoció que el 2019 fue uno de sus años más complicados y dolorosos, una de las principales razones que complicaban su participación frente a cámaras, donde se tenía que mostrarse “feliz”, cuando en realidad sentía todo lo contrario.

Coronado reveló que llegó a la situación de tener que aprovechar cada corte dentro del programa para ir rápidamente a llorar a los baños; por lo que su participación como conductora se le hacía una tarea cada vez más difícil de superar.

Esta situación sobrepasó a Coronado haciéndola tomar la decisión definitiva de salirse del programa “Venga La Alegría” y de alejarse de su carrera como conductora, la cual llevaba por más de 19 años. Una difícil decisión que a pesar de ser dolorosa no significa un arrepentimiento para Ingrid Coronado, quien explica que necesitaba de una desintoxicación del medio artístico.

“Después de salir de la televisión me doy cuenta que soy mucho más creativa, me despierto contenta, me despierto animada. La vida me ha traído a personas que son realmente increíbles”