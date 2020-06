Ingrid Coronado revela la razón por la cual fue creado Venga La Alegría

El pasado fin de semana las conductoras Andrea Legarreta e Ingrid Coronado intercambiaron un par de mensajes en las redes sociales para expresar la admiración y respeto que ambas se tienen, pero lo que realmente llamó la atención de dicha publicación es que se reveló la verdadera razón por la cual fue creada Venga La Alegría.

Todo comenzó cuando Ingrid Coronado decidió compartir en su cuenta de Instagram un total de cinco fotografías en donde aparecía con algunos conductores de TV Azteca, las cuales fueron acompañadas con un emotivo texto donde hablaba acerca de aquella vez que optó por alejarse de la televisión para enfocarse a su vida personal.

La carismática conductora señaló que uno de sus más grandes sueños en ese entonces era el ser madre y ama de casa de tiempo completo, pero luego sintió la necesidad de regresar a los foros y se puso en contacto con un productor para que pronto pueda volver a la televisión.

Ingrid Coronado confesó su admiración por Andrea Legarreta

De igual manera Ingrid Coronado mencionó que siempre ha considerado a Andrea Legarreta como su conductora favorita e incluso confesó que fue por ella que se creó “Venga La Alegría” ya que buscaba competir directamente con ella y el éxito que por varios años ha tenido Televisa con la emisión del programa “Hoy”.

“Estas fueron mis palabras: Mi conductora favorita es Andrea Legarreta, por lo tanto me gustaría competirle… A él le pareció buena idea e incluso me dio la oportunidad de proponer con qué productor y conductores me gustaría trabajar, así es como creamos Venga La Alegría”, declaró la conductora en Instagram.

Las palabras de Ingrid Coronado pronto llegaron a los oídos de Andrea Legarreta, quien no dudó en dedicarle un emotivo mensaje en la publicación donde le asegura sentirse honrada porque ella la considera una de sus conductoras favoritas, de igual manera señaló que le gustaría volver a verla en la pantalla.

