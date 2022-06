Ingrid Coronado reaparece en redes sociales tras la muerte de Fernando del Solar

La conductora es criticada por reaparecer en redes sociales e ignorar el fallecimiento del padre de sus hijos.

Hoy trascendió la noticia del lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, motivo por el cual más de un cibernauta recurrió a las redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida al muy querido conductor. Sin embargo, el detalle que indignó al público es que Ingrid Coronado reapareció en Twitter y parece haber ignorado el hecho.

A través de su perfil oficial, la conductora celebró su participación en el Congreso CITIC 2022 e invitó a sus seguidores a acompañarla en el día de mañana. “Eso es todo por hoy, estamos felices de haber podido transmitir desde el Congreso @CiticMéxico 2022. ¡La cita es mañana a la misma hora!”, se lee en el mensaje compartido en Twitter.

La conductora reapareció en Twitter para celebrar un evento en el que participó pero ignoró el fallecimiento del padre de sus dos hijos.

No obstante, ella aún no comparte mensaje alguno sobre la muerte del carismático y muy querido ex conductor de Venga La Alegría, quien por casi ocho años fue su amado esposo y también es el padre de sus hijos: Luciano y Paolo de 14 y 11 años de edad respectivamente.

Ingrid Coronado es blanco de duras críticas

Cibernautas arremetieron en contra de la conductora por no pronunciarse al respecto del fallecimiento de su ex esposo.

Cabe destacar que los cibernautas se han ido en su contra por escribir “estamos felices”, esto pese a que el mensaje de la conductora fue compartido minutos antes de que el programa Venga La Alegría diera a conocer la noticia de su muerte. También le critican el hecho de que aún no se haya pronunciado al respecto de lo ocurrido.

“Que bueno que el día de hoy estés feliz, sinvergüenza”, “Mensajes cifrados, ten 3 pesitos de madre”, “Lo abandonaste en vida, no lo dejes en el velorio”, “¿Y el pésame? Celebrando tus logros mientras que el padre de tus hijos está muerto”, y “Ni un mensaje a Fer, eso habla de la terrible persona que eres” son algunas de las críticas que se leen en Twitter.

¿Que sucedió con Fernando del Solar?

Hasta el momento no se han dado a conocer los motivos de la muerte del conductor.

Hace unos instantes te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Fernando del Solar murió a la edad de 49 años de edad. Aunque hasta el momento no se han obtenido los motivos de su deceso, varios cibernautas lo asocian con su larga lucha contra el cáncer.

Fotografías: Redes Sociales