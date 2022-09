Ingrid Coronado reacciona ante el supuesto romance con Marco Antonio Regil

Ingrid Coronado revela la verdad sobre el supuesto romance con Marco Antonio Regil.

Durante una conferencia de prensa, Ingrid Coronado fue cuestionada sobre los problemas legales que estaría enfrentando con el viuda de Fernando del Solar y abordó los rumores que indica que inició una relación con Marco Antonio Regil.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que tras el fallecimiento de Fernando del Solar, el nombre de Ingrid Coronado ha acaparado las noticias de la farándula, ya que mucho se ha dicho sobre posibles problemas legales con Anna Ferro y el futuro de las propiedades del también actor.

De igual forma, a siete años de su separación con el padre de sus hijos, se ha rumorado sobre un romance entre Ingrid Coronado y Marco Antonio de Regil, tema que recientemente abordó.

Novio actual de Ingrid Coronado

¿Qué dijo Ingrid Coronado de Marco Antonio Regil?

Al ser cuestionada sobre el presunto noviazgo que mantiene con Marco Antonio de Regil, la conductora Ingrid Coronado se mostró muy “risueña” y aunque lo desmintió, dejó abierta la posibilidad:

“No sé, le voy a preguntar en el BienFest si tiene algo qué decirme, porque a lo mejor todavía yo no lo sé. En realidad, Marco me parece una persona de primera, es una persona a la que también le gustan las mismas cosas que a mí” indicó.

De igual forma, confesó que no está cerrada a la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor, aunque aseguró que por el momento se encuentra feliz y dedicada a sus hijos.

¿Qué dijo Ingrid Coronado sobre Anna Ferro?

Ingrid Coronado niega problemas legales con Anna Ferro.

Por su parte, la conductora Ingrid Coronado habló sobre el fideicomiso del fallecido Fernando del Solar y sobre los posibles problemas que estaría enfrentando con Anna Ferro.

“Yo no he iniciado ningún trámite legal, ni del fideicomiso, ni del juicio de sucesión, ni del testamento, yo no he iniciado aún nada, yo actualmente estoy enfocada solamente en mis hijos y lo que decidí y la decisión que tomé es que dejaría pasar un tiempo” indicó.

Recordemos que incluso se rumoró que Ingrid Coronado estaría interesada en recuperar la casa en la que Anna Ferro vivía con Fernando del Solar, la cual le pertenece.

