Ingrid Coronado protegió a sus hijos del divorcio de Fernando del Solar

La conductora recordó el doloroso momento de su separación en entrevista con Isabel Lascuráin.

Ingrid Coronado se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tras la muerte de Fernando del Solar, esto debido a la ola de duras críticas que recibió por parte de los cibernautas, quienes recordaron lo mediático que fue su separación y posterior divorcio.

Sin embargo, la polémica cobró fuerza a causa de la reciente entrevista que ofreció al programa ‘Abriendo la caja de…’ de Isabel Lascuráin en YouTube, en la cual reveló que una de las razones por las que guardó silencio tras su separación con el hoy fallecido conductor fue para proteger a sus hijos del acoso de la prensa y porque tenía miedo de contar su verdad.

La conductora ha sido muy celosa de la identidad de Luciano y Paolo.

“Lo que yo quería era proteger a mis hijos y por otro, también tenía miedo de hablar… A las mujeres no se nos permite decir nuestra verdad”, declaró Ingrid Coronado.

Finalmente, la conductora indicó que recibir ayuda de expertos y encontrar apoyo en los libros le hizo sentirse lista para hablar al respecto. Por tal motivo, ella decidió plasmar sus vivencias en el libro ‘Mujerón: Conquístate, ámate y enciende tu poder femenino’ para ayudar a otras mujeres que pudieran estar en su situación.

Así lidió con la enfermedad de Fernando del Solar

Por otro lado, Ingrid Coronado aseguró que vivió con dolor la enfermedad de Fernando del Solar y que hubo un momento en el que sintió que la enferma era ella: “Cuando estás en medio del caos, del torbellino emocional, lo que quieres es que se acabe. Yo sentí que los últimos años que viví viví 100 años, como si hubiera vivido muchas vidas”.

Finalmente, ella aseguró que no solo lidiaba con el problema médico de su pareja, sino que tenía que ver por su familia y lamentó que la gente no entendiera su situación: “Yo sé lo que es cargar, no solamente, con la estructura diaria, la casa, el trabajo, los hijos, sino lo que es también, cargar con la preocupación de no saber qué va a pasar con la otra persona”.

¿Qué pasó con Fernando del Solar?

La muerte del conductor tomó por sorpresa al mundo de la farándula mexicana.



Fernando del Solar murió el 30 de junio del 2022 a causa de un cuadro de neumonía. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el anuncio de su lamentable fallecimiento tomó por sorpresa al público televidente y en cuestión de minutos ya se hablaba al respecto en las principales noticias de la farándula mexicana.

