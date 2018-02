Ingrid Coronado portada de revista para caballeros.

La escultural conductora de 43 años de edad Ingrid Coronado lució en las páginas de la revista H para Hombres su perfecta silueta cuando tenía 31 años de edad, dejando boquiabiertos a sus seguidores por las increíbles fotografías que plasmaron en el 2005 en la mencionada revista para dultos.

Ingrid Coronado posó a sus 31 años para la revista.

Han pasado 13 años de aquellas fotografías que engalanaron a la revista para caballeros, en una sesión atrevida en una de las playas de nuestro país. Ingrid Coronado lució su torneada figura en el número de marzo de 2005. En aquel entonces Ingrid era la conductora del programa “Tempranito” y del programa “Sexos en Guerra” (ambos de TV Azteca) y en el último en donde compartía conducción con Fernando del Solar con quien tuvo una relación sentimental y con quien tuvo un par de hijos (Luciano y Paolo).

Ingrid Coronado ha dejado las portadas de revistas

La guapa conductora Ingrid Coronado tal parece que decidió no volver a posar para la lente de las revistas para caballeros, pues desde esa aparición en ya lejano 2005 no se ha atrevido a volver a lucir su delineada figura en otra revista de este tipo.

Pero si ha seguido deleitando a sus seguidores con algunas fotografías en traje de baño en su cuenta de Instagram, en donde no ha dejado de ser elogiada por la figura que mantiene a sus 43 años de edad. Ingrid Coronado es madre de tres varones (Emiliano, Paolo y Luciano), quienes son su mayor felicidad.

Los quiero con todo mi corazón ❤️ Una publicación compartida de Ingrid Coronado (@ingridcoronadomx) el Jul 15, 2017 at 8:48 PDT

Si bien ahora no podemos verla en alguna revista si mantiene gran actividad en sus redes sociales en donde suele compartir varios momentos de su vida y de los proyectos de los que forma parte, ahora con 43 años Ingrid Coronado no ha sido elegida para alguna portada o posiblemente ya no quiera aparecer en alguna revista para adultos.