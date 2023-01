Ingrid Coronado manda polémico mensaje a su ex Charly López y Anna Ferro

Ingrid Coronado reacciona a las críticas que han lanzado en su contra.

Ingrid Coronado sigue dando de que hablar, pues al ser cuestionada sobre las declaraciones que Charly López, ha lanzado en su contra, la conductora aseguró que durante varios años, ha lucrado con su nombre, sacándole provecho a la situación que ha enfrentado.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la vida de Ingrid Coronado, cobró gran relevancia en los últimos meses, esto luego del lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, padre de dos de sus hijos.

A lo polémica que por años Ingrid Coronado tuvo que enfrentar por su separación con Fernando del Solar, se ha unido Charly López, su ex esposo, quién se ha robado los reflectores del mundo de la farándula, ha lanzar fueres acusaciones contra la ex conductora de Tv Azteca, dejándola como la “villana”.

Ingrid Coronado reacciona a las declaraciones de Charly López

Ingrid Coronado se lanza contra Charly López y Anna Ferro.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Ingrid Coronado fue cuestionada sobre las fuertes declaraciones que ha lanzado Charly López, pues recordemos que el ex Garibaldi, aseguró que la conductora solo estaba esperando la muerte de Fernando del Solar.

Ante ello, Ingrid Coronado, aseguró que en los últimos meses, ha recibido el apoyo de muchos seguidores, quienes a través de sus libros y su reciente entrevista con Yordi Rosado, ahora conocen su historia verdadera.

“En lo que me he fijado este tiempo es en los millones de comentarios favorables que hay, este video de Yordi tiene, no solamente ahí, sino a través de mis redes sociales” dijo.

Sobre su exesposo, Ingrid Coronado, resaltó que Charly López tiene muchos años hablando mal de ella y lo acusó de lucrar con su nombre.

Sin embargo, el comentario que cobró relevancia fue que la conductora aseguró que “deberían estar agradecidos porque viven en una propiedad mía”, haciendo referencia también a Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar.

Te puede interesar: Ingrid Coronado acusa a Anna Ferro de “vaciar” toda su casa: "No había nada"

¿Quién es el nuevo amor de Ingrid Coronado?

¿Quién es el novio de Ingrid Coronado?

Pese a las fuertes especulaciones que indicaban que Ingrid Coronado inició un romance con Marco Antonio Regil, ha sido la misma conductora quién lo ha desmentido.

Sin embargo, Ingrid Coronado ha dejado en claro, que está abierta a la posibilidad de iniciar una relación, aunque por el momento no ha encontrado a la persona indicada.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram