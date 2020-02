Ingrid Coronado impacta con su increíble cuerpo en bikini ¡FOTOS!

Ingrid Coronado impacta con su increíble cuerpo ¡FOTOS!/ Foto: Instagram

Ultimadamente Ingrid Coronado ha estado entre las principales noticias debido a sus polémicos videos que ha compartido a través de su cuenta de YouTube, donde tiene el firme objetivo de convertirse en toda una influencer, lo que aparentemente está logrando con un gran éxito.

Entre sus contenidos más escandalosos está la historia acerca de su salida de la televisora TV Azteca donde trabajó cerca de 19 años. Una difícil decisión que estuvo motivada por una serie de eventos desafortunados para la conductora, un hecho que prácticamente la obligó a desaparecer por un momento del mundo de los espectáculos.

Sin embargo Ingrid Coronado tuvo uno de los regresos más épicos en la historia de la farándula mexicana, al posicionarse como toda una influencer que ofrece consejos sobre la vida en base a todas su experiencias.

Ingrid Coronado enciende las redes sociales

A unas semas de su triunfal regreso, hemos podido ver que Ingrid Coronado se ha ganado una gran atención en sus redes sociales, donde al menos en Instagram tiene más de 1 millón de seguidores, mientras que en su canal de Youtube tiene más de 20,000 mil suscriptores.

Sin embargo en esta ocasión Ingrid no se ganó nuestra atención por sus videos escandalosos, sino por una serie de fotografías que se han filtrado, donde se aprecia la increíble figura que posee esta ex conductora.

Ingrid Coronado impacta con su increíble cuerpo

En estas fotografías se puede observar a Ingrid Coronado luciendo un diminuto bikini en color rojo, el cual enmarca perfectamente la hermosa silueta de esta famosa de 45 años de edad. Un hecho que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Ahora no nos queda duda que Ingrid también se ha preocupado por mantener su físico en perfectas condiciones, una tarea que ha cumplido a la perfección, puesto que con estas últimas imágenes de la ex conductora de Tv Azteca, no podemos negar que además de tener uno de los rostros más bellos, tiene uno de los cuerpos más espectaculares.

