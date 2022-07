Ingrid Coronado habla por primera vez sobre la muerte de Fernando del Solar

La conductora recurrió a las redes sociales para pedir respeto y compresión para ella y sus hijos.

Ingrid Coronado ha roto el silencio y por medio de un comunicado compartido en sus historias de Instagram se ha pronunciado al respecto de la inesperada y lamentable muerte de Fernando del Solar, quien años atrás fuera su ex esposo y el padre de dos de sus hijos.

“A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas. A nuestros compañeros de la prensa, de trabajo y amigos le pedimos su comprensión y respeto en este momento, en el que la paz y la unión familiar son lo más importante”, se lee en el comunicado, donde se revela que ella no volverá a hablar del tema.

Cabe destacar que este mensaje, compartido por la agencia Rick Jagger, llega en medio de una ola de ataques y críticas en su contra por parte de los usuarios de las redes sociales, quienes recuerdan el polémico romance que vivió al lado del conductor argentino-mexicano.

Ingrid Coronada es blanco de duras críticas

Cibernautas convirtieron el nombre de la conductora en tendencia de Twitter debido a las múltiples críticas que recibió tras el fallecimiento de su ex esposo.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la conductora se convirtió en tema de conversación en las redes sociales tras el anuncio del fallecimiento del hombre que por siete años fue su esposo debido a las fuertes críticas que recibió. Y es que los cibernautas recordaron que su divorcio ocurrió mientras él se enfrentaba al cáncer.

Para más de uno, este hecho es inaceptable. No obstante, debes de saber que ella ha dicho en más de una ocasión que estuvo dispuesta a ayudarlo en ese momento difícil de su vida pero que el ex conductor del programa Venga La Alegría fue quien decidió terminar la relación al no saber sobrellevar la enfermedad.

¿Qué pasó con Fernando del Solar?

La muerte del conductor deja devastado al mundo de la farándula mexicana.



Fernando del Solar murió a la edad de 49 años. De acuerdo a las declaraciones de su hoy viuda, el conductor sufrió una fuerte depresión derivada de la muerte de su padre que debilitó sus defensas, lo cual ocasionó que se enfermara de una gripe, misma que se complicó hasta convertirse en una neumonía que lamentablemente no pudo superar.

