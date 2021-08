El día de hoy se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de la conductora Ingrid Coronado, conocida por su participación en Venga La Alegría. La demanda interpuesta por daño moral en contra de una revista de espectáculos que publicó fotos de sus hijos sin permiso deberá incluir una indemnización monetaria.

Es importante mencionar que el proceso legal comenzó el año pasado cuando una revista perteneciente a la editorial Notmusa publicó imágenes de los hijos de la ex esposa de Fernando del Solar sin su consentimiento. Cabe destacar que esta no es la primera vez que dicha publicación es demandada por las celebridades.

La conductora ha tratado que sus hijos se mantengan alejados del ojo público.

Se sabe que la ex integrante del grupo Garibaldi había demandado antes a la empresa ante las instancias civiles, quienes no tuvieron problema en reconocer que se le causó un daño moral. Sin embargo, se negaron a establecer una reparación económica por parte de la editorial asegurando que no había violación al derecho de autor.

La conductora recurrió al SCJN para hacer justicia

Hasta el momento se desconoce a cuánto asciende la indemnización que recibirá la ex esposa de Fernando del Solar.

Por tal motivo, la querella fue recurrida ante la SCJN. La primera sala determinó que en efecto, el derecho a la propia imagen tiene basados sus fundamentos en la dignidad humana, por lo cual sí debe ser protegido por el Derecho de Autor. Esto establece que la conductora deba recibir una indemnización por parte de la revista de espectáculos.

Según las autoridades, la revista obtuvo ingresos monetarios explotando la imagen de la ex conductora de TV Azteca, por lo que debe resarcir el daño causado. Tras conocer la sentencia de la SCJN, el caso volvió al tribunal de origen para que se tome en cuenta la imposición de la indemnización y se establezca el monto que debe recibir.

¿Qué pasó con Ingrid Coronado y Fernando del Solar?

Los conductores se consolidaron como la pareja más querida de la televisión mexicana; desafortunadamente, el amor entre ellos se acabó.

De acuerdo a información que circula en redes sociales, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Ingrid Coronado y Fernando del Solar iniciaron un tórrido romance en el 2008, mismo que terminó en 2015 luego de que ambos procrearon dos hijos: Luciano y Paolo. La conductora de televisión tuvo que hacer frente a las críticas sobre su divorcio.

¿Te consideras fan de Ingrid Coronado? Si 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> No 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales