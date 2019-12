Ingrid Coronado ex conductora de TV Azteca enseña las chichis ¡Qué ardiente!

Ingrid Coronado desde que decidió retirarse del programa "Venga la Alegría" de TV Azteca, ha causado sensación en las redes sociales por sus recientes fotografías, pues la conductora de la televisión ha mostrado su lado más sensual y atrevido.

La ex conductora de TV Azteca Ingrid Coronado, después de que se ausentara de la pantalla chica, se ha vuelto más activa en las redes sociales, pues además de mostrar su nuevo cambio de look no pierde la oportunidad de seducir a sus fieles admiradores con ardientes fotografías.

Recordamos que Ingrid Coronado luego de anunciar su esperado libro infantil, otra nueva sorpresa llegó a su vida, pues logró sumar más de un millón de seguidores en Instagram y para celebrarlo decidió posar con poca ropa al lucir un sexy bikini, desmotrado que a sus 45 años de edad se ha vuelto más irresistible que nunca.

En una reciente fotografía que compartió en Instagram, se puede apreciar a Ingrid Coronado sentada en la cama; en aquella instantánea la conductora compartió una interesante reflexión acerca de la vida, aunque sus admiradores quedaron fascinados con el atrevido escote de la ex conductora de TV Azteca, pues la famosa enseño las chichis.

Ingrid Coronado calienta las redes con atrevido escote

"Te tengo una propuesta... Esta semana tratemos todos de hablar solo de lo positivo de las personas y situaciones, es solo una semana, si no te sientes mejor, regresas a lo que hacías antes". Escribió la ex conductora de TV Azteca.

Los comentarios de los internautas tras ver la sensual foto de Ingrid Coronado, no se hicieron esperar y han mencionado que luce muy hermosa a su edad, pues desde que ya no aparece en el programa de TV Azteca "Venga la Alegría", ha disfrutado realizar nuevos proyectos en su vida y estar más cerca de sus fans a través de sus publicaciones que comparte en Instagram.