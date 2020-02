Ingrid Coronado envía emotivo mensaje a Fernando del Solar tras enfermedad

La ex conductora de TV Azteca Ingrid Coronado fue abordada por los medios, donde le cuestionaron lo que pensaba sobre su ex esposo Fernando del Solar, quien alarmó a familiares, amigos y fans por su delicado estado de salud.

Y es que Fernando del Solar estuvo ingresado en el hospital, debido a un cuadro de neumonía que se le presentó hace más de un mes, incluso el ex conductor de "Venga la Alegría" agradeció las muestras de cariño de sus fans a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, su ex esposa Ingrid Coronado a pesar de la polémica que hubo entre ella y Fernando del Solar cuando anunciaron su separación; la ex conductora de TV Azteca dejó atrás lo sucedido y expresó un emotivo mensaje al padre de sus hijos tras la enfermedad que tuvo.

Te puede interesar: “Me cansé”: Ingrid Coronado rompe el silencio y habla sobre la violencia que sufrió ¡VIDEO!

“Espero que este bien y que ya se ponga bien de a deveras para siempre, sí me encantaría que supiera que para los niños es bien difícil cuando él está enfermo, que ellos lo resienten mucho, y que mis niños lo quieren mucho, y que lo que más desean es verlo bien, entonces yo espero que esta ya sea la última”. Comentó la famosa.

Ingrid Coronado estuvo pendiente de la salud de su ex esposo

Ingrid Coronado envía emotivo mensaje a Fernando del Solar tras enfermedad

Ingrid Coronado mencionó que la enfermedad de Fernando del Solar ha sido muy difícil para sus hijos, quienes estuvieron preocupados por su papá, sin embargo, la ex conductora de TV Azteca aseguró que ahora sus hijos están felices por que su papá ya se encuentra con mejor salud.

Cabe mencionar que Ingrid Coronado a pesar de no tener comunicación con la familia de Fernando del Solar, el mánager del famoso fue quien le avisó a la ex conductora de TV Azteca que su ex esposo estaba hospitalizado.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.