Ingrid Coronado enseña su belleza acompañada de un famoso cantante

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que la ex conductora de TV Azteca Ingrid Coronado se encuentra de vacaciones en la playa, pues decidió escaparse a un lugar relajante y agradable con la compañía de sus hijos, pero en su más reciente foto apareció con alguien especial.

¿Con quién disfrutó de la playa? La ex de Fernando del Solar dejó sorprendidos a sus fieles seguidores al presumir que disfrutó del mar con la compañía del famoso cantante Aleks Syntek, pues en aquella imagen que compartió en su perfil social se le ve muy contenta y feliz.

Pero ¿sabías que la ex conductora de "Venga la Alegría" Ingrid Coronado, es la cuñada del artista mexicano? Así es, el intérprete está casado con su hermana Karen Coronado, por lo que la famosa está disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su hermosa familia.

Ingrid Coronado presume foto con Aleks Syntek

En aquella fotografía que compartió en su perfil social de Instagram, se puede apreciar que la famosa estaba disfrutando de un día soleado en un paseo en un yate, pero lo que causó furor es que aparece con un coqueto atuendo playero, y una salida de baño muy colorido.

Ingrid Coronado presume sus vacaciones en familia

La ex cantante de Garibaldi, demostró que a sus 46 años de edad no es ningún impedimento para lucir más guapa que nunca y durante su viaje al Caribe Mexicano, no desaprovechó la ocasión para modelar aquel atuendo playero muy coqueto.

Por su parte sus fieles admiradores, quedaron fascinados al ver a la ex conductora de TV Azteca que tiene una sólida amistad con su cuñado Aleks Syntek, incluso sus admiradores, le enviaron comentarios muy adorables, al ver a la famosa disfruta de un día familiar.

No cabe duda que Ingrid Coronado sabe cómo divertirse en sus vacaciones, pero lo que más disfruta la famosa es pasar tiempo con su familia, pues así se puede apreciar en las fotografías que ha compartido en su perfil social.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Google News y mantente informado.