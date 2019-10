Ingrid Coronado destroza a Celia Lora en foto con poquita ropa

Celia Lora es actualmente la modelo mexicana más buscadas de las redes sociales, desatando gran euforia entre el público masculino con la sensualidad que derrocha en cada una de sus publicaciones, dejando en claro por qué es una de las mujeres más deseadas del momento.

Uno de los pasatiempos favoritos de la atractiva mujer es disfrutar de la playa, ya que es el lugar ideal para lucir su curvilínea figura embutida en pequeños trajes de baño que dejan expuestos sus mayores atractivos físicos.

En esta ocasión, la actriz de películas eróticas, Celia Lora, dejó a sus seguidores con la boca abierta al compartir en su cuenta oficial de Instagram una atrevida fotografía en la que luce un diminuto bikini con el que enseñó piel de más.

En la postal se ve a Celia Lora vistiendo un top naranja con un calzón a juego, con el que mostró su exuberante escote, así como su tonificado abdomen. De inmediato la instantánea encendió los ánimos consiguiendo más de 123 mil ‘me gusta’.

A pesar de que desató cientos de halagos y piropos que sus fans dejaron en los comentarios, una fotografía de la hermosa conductora Ingrid Coronado opacó por completo la sensual imagen de la rebelde Celia Lora.

Y es que la exconductora de ‘Venga la Alegría’ compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram en la que se le puede ver disfrutando de la playa, mientras posa entre la naturaleza, mostrando su lado más sexy.

Ingrid Coronado escribió un largo mensaje junto a la foto en el que se lee:

“Hoy a mis 44 años soy consciente que ya no tengo el cuerpo de cuando tenía 20, pero sin duda, no solo me acepto si no que me amo así como soy”.