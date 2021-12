Ingrid Coronado demandó a Gustavo Adolfo Infante por violencia de género

La famosa conductora mexicana Ingrid Coronado causó conmoción con su última declaración, pues reveló que interpondría una demanda en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante, presuntamente por violencia de género.

Durante las últimas horas, la noticia de la demanda, ya que aparentemente no fue una agresión directa, sino que se debió a una entrevista que el periodista realizó, misma que causó una controversia cuando el periodista.

Cabe mencionar que no es de extrañarse que Gustavo Adolfo Infante tenga problemas con celebridades, pues en el pasado tuvo problemas con Carlos Ballarta, aunque en esta ocasión el asunto fue más serio.

Ingrid Coronado demandó a Gustavo Adolfo Infante

De acuerdo a lo que averiguamos en La Verdad Noticias, la demanda procedió después de que el periodista le hizo una entrevista a Charly López, ex pareja de Ingrid Coronado, y aparentemente esto no le pareció nada bien a la conductora.

Se dijo que el pasado viernes se interpuso la demanda e incluso llegaron patrullas judiciales a las instalaciones de Grupo Imagen para detener al periodista, quien se negó a entregarse debido que la razón de la demanda le pareció absurda y no existe evidencia de violencia de género.

Gustavo Adolfo Infante tendrá que presentarse en una audiencia

El periodista consideró la demanda una pérdida de tiempo

A pesar de que la detención no se llevó a cabo, tanto el periodista como Charly López se presentarán a una cita en la fiscalía, pues Ingrid Coronado acusó a su ex pareja de distintos tipos de abuso, incluido el sexual, sin embargo el conductor no tuvo nada que ver en las agresiones de la polémica pareja.

Aparentemente Gustavo Adolfo Infante apelará por el caso, pues aunque no defiende ni niega las acusaciones contra Charly López, le parece absurdo que él reciba la misma demanda por hacer una entrevista, y lo consideró una pérdida de tiempo en la fiscalía.

