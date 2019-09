Ingrid Coronado deja ver sus “CHICHARRONES” ¡Al aire libre! (FOTOS)

La famosa ex conductora de Venga la Alegría, Ingrid Coronado, ha sorprendido en una imagen en donde aparece en una pose que deja ver más de la cuenta una de sus partes íntimas.

En una de sus últimas publicaciones la carismática conductora Ingrid Coronado ha dejado a todos sorprendidos, ya que aparece con un atuendo en blanco y negro, con un escote le deja entrever sus bien formados “chicharrones” en un ambiente al aire libre.

El motivo de la imagen en donde aparece muy sonriente es dar unas palabras reflexivas que comienzan así: “Hay muchas veces donde sentimos que las cosas no nos salen bien, y creo que independientemente de que la vida nos dará lo que necesitamos y no lo que queremos, también estamos mal acostumbrados a fijarnos en lo que ⬇️ NO tenemos e ignoramos lo que ⬆️ SI”.

Además la conductora y ahora escritora reveló que siempre escribe en una libreta agradeciendo todas las cosas que valora de su vida, desde lo más obvio cómo tener vida y salud, por sus hermosos hijos hasta cosas simples como haberse podido bañar con agua caliente.

Según la cantante la vida a veces nos trae lo que no queremos, porque es lo que está en nuestros pensamientos, aunque no quiere decir que la vida ya trajo todo, pues siempre acostumbra a agradecer para luego disfrutar de una sensación de paz y confianza mucho más intensa que antes.

Hay que destacar que la imagen ha cautivado en las redes sociales a muchos de los internautas, ya que la publicación ha recaudado más de cuarenta y cinco mil reacciones acampanadas de una ola de halagos hacia la belleza de Ingrid Coronado.

Cabe destacar que tras 25 años de trayectoria en el canto y la conducción, Ingrid, quien fuera titular de emisiones como Venga la alegría, La Academia y Soy tu doble, aceptó participar en la producción protagonizada por Julio Bracho, Arath de la Torre y Niurka no por la invitación de Juan Osorio o de alguno de los actores principales de la historia que arranca transmisiones este 2 de septiembre.