Ingrid Coronado de conductora de TV Azteca se convierte en experta en la cocina

La conductora de televisión Ingrid Coronado tras su salida del programa "Venga la Alegría", dejó asombrados a los fans de la emisión de TV Azteca, pues su repentina decisión de abandonar el programa dejó intrigados a los televidentes, pues muchos de ellos aseguraban que la presentadora trabajaría en Televisa, sin embargo, ha dado algunas pistas de sus nuevos proyectos.

Recordamos que la ex conductora de TV Azteca decidió ausentarse de la pantalla chica y enfocarse a su familia, incluso luego de algunos meses de realizar algunos deportes extremos durante unas merecidas vacaciones regrese a la televisión, pero esta vez para promocionar uno de sus proyectos que fue el lanzamiento de un libro infantil.

El divertido libro para niños fue presentado en diversos programas de Televisa, así como en TV Azteca, dando a conocer sobre la historia y el mensaje que busca darle a las familias a través de la lectura "Simón y el sauce llorón".

La ex conductora Ingrid Coronado tal parece que ha dejado sorprendidos a sus fans, pues a través de sus redes sociales compartió un nuevo proyecto; la famosa se ha enfocada en aprender sobre la cocina y reveló que tiene algunas sorpresas para sus fans.

"Quiero compartirles que todo este año ha sido no solo de viajar y descansar, también me he metido muy a fondo a aprender diferentes disciplinas y filosofías que nos den herramientas para tener una mejor calidad de vida y vivir con más alegría, balance y bienestar".

Coronado reveló que uno de sus deseos fue aprender a cocinar recetas sanas y nutritivas y por esa misma razón decidió ir a un retiro para aprender sobre la gastronomía.

