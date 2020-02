Ingrid Coronado confesó que Dios la salvó el día que se rindió ¡Impactante!

Ingrid Coronado nos ha demostrado día a día que es una persona totalmente diferente a la que solíamos ver a través de la televisión. Ya que al contrario de lo que muchos opinan, la ex conductora vivió algunos de los peores momentos que la hicieron rendirse, pero su acercamiento a Dios le salvó la vida.

Después de su salida de Tv Azteca, Ingrid Coronado nos ha mostrado otro rostro lejos de la fama y mucho más sincero. Incluso, debemos confesar que las revelaciones que ha realizado en los últimos meses nos han dejado sin palabras.

Recordemos que esta nueva etapa de Ingrid en la que se ha dedicado a ofrecer consejos basados en sus peores experiencias, la ha llevado a colocarse como toda una influencer del momento donde al menos en su cuenta de YouTube ya lleva más de 23,000 suscriptores, y en Instagram supera el millón de seguidores.

Las confesiones de Ingrid Coronado

Algunos de los videos más polémicos de Ingrid Coronado, han sido en los que habló sobre su salida de Tv Azteca, profesión que llegó a afectarla emocionalmente en gran medida. Y en donde confesó los maltratos y violencia que vivió a lado de sus parejas sentimentales.

Con esto no queda duda que ni el dinero ni la fama pueden protegerte de los problemas de la vida y mucho menos de las heridas emocionales, las cuales ha sufrido en gran medida esta ex conductora que no ha parado de sorprendernos con todos los terribles momentos que la han afectado.

Ingrid Coronado y su acercamiento a Dios

En esta ocasión Ingrid Coronado vuelve a sorprendernos a través de su último video en YouTube donde habló acerca del día que se dio por vencida y Dios la ayudó, salvándose literalmente la vida.

De esta manera Ingrid habló sobre el daño que le han causado las múltiples críticas que ha recibido durante toda su vida, donde muchas veces se le señaló como una de las peores personas. Una de las principales causas que la hizo rendirse, el momento justo cuando Dios la ayudó.

Te puede interesar Ingrid Coronado colapsa emocionalmente y dice que ¡Ya no puede más!

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana