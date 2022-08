Ingrid Coronado ataca en contra de las acusaciones de Anna Ferro

Anna Ferro es la polémica viuda del conductor Fernando del Solar, misma quién señalara a Coronado haber demandado al argentino, pues la presentadora confesó que sus hijos ya no tienen contacto con la instructora de yoga.

Ahora, luego de que Anna Ferro asegurara que Ingrid Coronado había demandado a Fernando del Solar poco antes de que él muriera y que, además, fuera la encargada de cobrar la renta de los departamentos que estaban a nombre de los hijos que tuvo con su exesposo, Coronado señaló que ella no piensa en responderle a través de los medios, pues prefiere que las cosas se hagan desde el ámbito legal.

Tal parece que desde que Fernando del Solar falleció el pasado 30 de junio, Ingrid Coronado ha preferido mantenerse alejada de los medios de comunicación, así como no había dado declaraciones acerca de lo ocurrido en su divorcio, hasta este viernes.

Resulta que durante un corto encuentro con la prensa después de la firma de autógrafos de su libro MujerÓn, la presentadora respondió a algunas preguntas acerca de las acusaciones que ha hecho Anna Ferro, viuda de Del Solar, contra ella.

Además de remarcar que nunca demandó a su exesposo, mencionó que no le interesa responder con señalamientos mediáticos, pues prefiere hacerlo desde otros medios: “Litigar en medios no es mi forma de hacer las cosas”

Por si fuera poco, al ser cuestionada acerca de todas las veces en que ha sido criticada en redes sociales, que la han acusado de supuestamente no cooperar con la manutención de sus hijos, inclusive, llegaron a señalarla como culpable de la muerte del argentino, por lo que ella comentó que ha decidido mantener silencio.

“Yo apuesto por lo legal y esto lo he hecho en todas las situaciones de mi vida. A mí me encantaría no tener que estar en tanta situación, que además me cuesta un dineral, pero finalmente tengo que apostar por lo que para mí es injusto y eso es lo que he hecho y he seguido haciendo”.

“Yo sé quién soy, no se trata de aparentar ser quien crees que la gente va a aceptar, se trata de ser quien tú eres y yo eso es a lo que me he abrazado, lo que le he enseñado a mis hijos y gracias a eso ellos están bien”.

Eso fue lo que respondió Coronado, además agregó que lo que más le importa es que Luciano y Paolo sepan quién es ella verdaderamente a pesar de las acusaciones que los podrían dividir.

Al ser nuevamente cuestionada acerca de si es cierto que ella demandó a Fernando del Solar, recalcó que, como lo mencionó su representante legal, ella sólo ha iniciado procesos contra aquellas personas que cree han rebasado sus límites, entre ellos no estuvo el fallecido argentino.

“Yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite. Mi abogada mencionaba que no he demandado al papá de mis hijos (...) ha sido un tema largo”

Por último, Ingrid Coronado mencionó que, a pesar de que después de la muerte de Del Solar Anna publicó fotografías de Luciano y Paolo con sus hijos, actualmente la instructora de yoga no tiene contacto con los menores.

