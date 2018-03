Ingrid Coronado arremete contra Fernando de Solar

La conductora de televisión señala que sigue al pie de la letra las instrucciones del juez, respecto a la pensión que debe dar a su expareja.

No son los grandes amigos, pero tampoco pelean a cada rato. Por sus hijos tratan de llevar las cosas en paz, en medio de su polémico divorcio, y éste, dice Ingrid Coronado, lo dejan en manos del juez.

En entrevista con Grupo Fórmula, la conductora de televisión confiesa que ambos han tratado de llevar una buena relación por el bien de los hijos que tuvieron en común.

Y aunque Fernando pide una pensión, ahora que está retirado y no trabaja, y trata de acabar con el cáncer que le diagnosticaron, Ingrid no se la ha otorgado.

Ella cita que no debe darle ni un peso a su expareja, quien le exigía pensión alimenticia.

"Nunca le pagué nada, en el juzgado se demostró que las cosas no eran como se habían planteado desde un principio. Honestamente preferiría no hablar del tema, porque son cosas muy dolorosas, que prefiero no tocar".