Ingrid Coronado acusa a Anna Ferro de “vaciar” toda su casa: "No había nada"

Ingrid Coronado habla abiertamente de Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar.

La conductora Ingrid Coronado habló abiertamente sobre el testamento de Fernando del Solar y se pronunció sobre la propiedad en donde vivía el conductor y su viuda, generando gran asombró al revelar que Anna Ferro vació todo el inmueble.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que entre Ingrid Coronado y Anna Ferro han surgido diversos enfrentamientos, luego de la muerte del conductor, esto debido a una propiedad en específico, donde la maestra de yoga y Fernando del Solar vivían.

Ahora es la conductora quién rompió el silenció y reveló que tomará acciones legales contra Anna Ferro, ya que habría vaciado todo el domicilio, generando gran aosmbro en el mundo de la farándula.

Ingrid Coronado habla de sus problemas con Anna Ferro

¿Qué dijo Ingrid Coronado de Anna Ferro?

En una entrevista para “Ventaneando”, Ingrid Coronado habló de la viuda de Fernando del Solar, asegurando que siguió viviendo en su departamento de forma “ilegal”, sin embargo se lo permitió para que pasara su duelo por la muerte del conductor:

“A los 15 días de la muerte ya no había muebles, honestamente es un trámite legal que no he iniciado”, indicó, sin embargo aseguró que de ser necesario lo hará.

Asimismo, indicó que hace unas semanas salió una publicación en la que se informaba que Ferro ya no estaba en la propiedad de Ingrid, situación que comprobaron sus abogados, sin embargo al llegar al inmueble en Cuernavaca, descubrieron que la casa estaba vacía:

“Hubo una noticia que hablaban de que ya lo había vaciado, mis abogados investigaron, y efectivamente, cuando él había muerto, me parece que a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada; evidentemente lo va a tener que regresar” indicó.

¿Qué dice el testamento de Fernando del Solar?

¿Qué pasó con el testamento de Fernando del Solar?

La conductora Ingrid Coronado se mostró indignada con el testamento de Fernando del Solar, ya que aunque se dictaminó que sus bienes pertenecen a sus hijos, muchos de ellos ya habían sido vendidos y el dinero estaría en una cuenta bancaria, de la cual no son beneficiarios.

Por su parte, Anna Ferro fue incluida en dicho testamento, en el cual se decidió que dos propiedades quedarán a su nombre y se cree que es la beneficiaria de la cuenta bancaria de Fernando del Solar, la cual tendría el dinero de la venta de las propiedades del conductor.

De igual forma Ingrid Coronado reveló que tendrá que tomar acciones legales en contra de Anna Ferro, debido a que dejó vacía su propiedad.

