Ingrid Coronado “Cierra el ciclo” se deshace de su melena

Ingrid Coronado ha sido una de las conductoras más destacadas de la televisión mexicana, pues durante años la pudimos ver formar parte del catálogo de Tv Azteca, después de que participara con el grupo Garibaldi, Ingrid Coronado decidió dejar la cantada de lado, y convertirse en conductora, iniciando con el programa “Sexos en guerra” y posteriormente con Venga La Alegría.

En ese sentido, aunque Ingrid Coronado estuvo mucho tiempo activa en el mundo de la conducción, hoy en día se encuentra un poco inestable, al no tener un programa fijo, además a decidido dedicarse más a su persona, y al cuidado de sus hijos, por ello la hemos podido ver promocionar su libro, y viajar por el mundo por placer.

Además, se ha convertido en toda una influencer, pues a través de su cuenta de Instagram, siempre sube imágenes, videos, e historias de lo que hace en su día a día, generando cada día más y más seguidores a causa de su divertido contenido.

Ingrid Coronado “Cierra el ciclo” se deshace de su melena

Es por eso que este jueves 24 de octubre, a través de sus historias de Instagram, la conductora mostró el proceso de su cambio de look, donde decidió despedirse de su cabello largo, y convertirse en una chica de cabello corto, look que dejó a Ingrid Coronado considerablemente más joven, a pesar de que es un look muy utilizado por señoras.

Ingrid Coronado “Cierra el ciclo” se deshace de su melena

La fotografía que compartió en su Instagram alcanzó más de 6 mil likes, en menos de media hora de haberla compartido, además generó comentarios por parte de sus seguidores, quienes enseguida le dijeron lo bien que se ve.

Ingrid Coronado “Cierra el ciclo” se deshace de su melena

Te puede interesar: Ingrid Coronado es confundida con una ‘abuelita’ por foto sin maquillaje

Y es que Ingrid Coronado cuenta con un millón de seguidores en Instagram, quienes día a día se deleitan con sus fotos, pues a pesar de tener 45 años de edad, Ingrid coronado tiene el físico de una jovencita de 20.

Ingrid Coronado “Cierra el ciclo” se deshace de su melena

Dale clic en la estrella de google news y síguenos