Ingrid Coronado: Aseguran que no estuvo en la celebración de VLA por su ex ¡OMG!

Ingrid Coronado no estuvo en la celebración de "Venga la Alegría"

En La Verdad Noticias te compartimos que el pasado lunes 4 de enero, el programa "Venga la Alegría" celebró 15 años al aire, por lo que la producción aprovechó para compartir diversas entrevistas con algunos ex conductores, pero la gran ausente fue la presentadora Ingrid Coronado.

Recordamos que la conductora mexicana de 46 años de edad, decidió abandonar el proyecto hace algún tiempo, pues tras el divorcio con Fernando del Solar, la presentadora recibió duras críticas de los usuarios, y prefirió alejarse de la televisión tras varios años de trabajar en TV Azteca.

Ingrid Coronado fue parte de "Venga la Alegría", y durante la celebración de los 15 años del matutino, algunos ex conductores fueron parte del festejo, pero lo que causó todo un revuelo es que la presentadora no estuvo presente, lo que dividió opiniones de los internautas.

Ingrid Coronado no participó en la celebración de "Venga la Alegría"

Ingrid Coronado no compartió algún mensaje de los 15 años del programa de TV Azteca, por lo que los internautas han asegurado que la presentadora decidió no estar en el festejo porque su ex esposo Fernando del Solar fue uno de los ex presentadores invitados.

Tras las especulaciones, la ex conductora de TV Azteca no ha comentado algo al respecto, ya que sus últimas publicaciones que realizó en Instagram, subió la temperatura pues apareció con un coqueto y sexy traje de baño, mientras disfrutaba de unas merecidas vacaciones.

Ingrid Coronado se ha mantenido alejada de la televisión tras haber tomado la decisión de despedirse del programa "Venga la Alegría". Desde entonces se ha dedicado a compartir videos en su canal de YouTube. Por el momento no ha revelado si volverá a la pantalla chica.

