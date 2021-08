Influencers mexicanos varados en Tokio: violaron el protocolo y tienen COVID

Los influencers mexicanos Eduardo y Miguel Villar del canal “La ruta de la garnacha”, enviados a Tokio 2020 por una televisora, rompieron los protocolos de seguridad del evento y dieron positivo a COVID-19, por lo que no podrán volar de vuelta a México.

El hecho se dio a conocer a través de una denuncia en la cuenta de Twitter What The Fake, en la que se señala que los influencers llegaron a Tokio no para hacer una cobertura deportiva, sino para probar la comida de la capital japonesa.

De acuerdo con la denuncia, los youtubers recibieron gafetes de prensa para poder viajar a Tokio, donde se les entregó información sobre qué podían y qué no podían hacer debido a la pandemia de coronavirus, y el resultado fue inesperado.

Influencers mexicanos atrapados en Tokio por COVID

Los influencers mexicanos disfrutaron el viaje del modo en que no debían.

En la denuncia anónima, un usuario afirma que los “garnacheros” violaron el protocolo que indicaba no salir a hacer turismo, pero ellos lo ignoraron y “se la vivieron de pedas, karaoke, bares, izakayas”.

En imágenes que tanto Eduardo como Miguel compartieron en sus redes sociales durante el viaje, ambos aparecen en restaurantes y bares, así como en otras ubicaciones claramente turísticas en suelo nipón, en pleno estado de emergencia por COVID-19.

No podrán volver a México

Al parecer, tras la clausura del evento el viernes 6 de agosto, la pareja debía volver a México, pero las autoridades locales no les permitieron tomar el avión, pues supuestamente dieron positivo a COVID-19.

“Contrajeron el virus y no se ha manifestado esta situación tanto en redes porque quieren ser discretos para no quemar a la televisora que les patrocinó los gafetes”, concluye la denuncia.

Los influencers de “La ruta de la garnacha” deberán permanecer aislados en uno de los hoteles de Tokio donde se hospedan aquellas personas en el entorno olímpico que dieron positivo por COVID-19. La Verdad Noticias.

