Influencers fueron reconocidos en los Eliot Awards 2018

Los Eliot Awards 2018 reconocieron el pasado miércoles 17 de octubre a los líderes digitales más influyentes de habla hispana que mediante su talento, esfuerzo, originalidad e impacto están generando contenido altamente relevante en las redes sociales.

Una liga de “influencer” se congregaron en la CDMX para recibir uno de los premios que valora su gran trabajo en las redes sociales y ejercen fuerte influencia entre sus seguidores.

Sobre una vistosa alfombra amarilla en el Frontón Ciudad de México, hicieron la gala de entrada los influencers mexicanos y latinoamericanos que mediante sus diversas plataformas digitales y redes sociales como: YouTobe, Instagram, Twitter, Facebook han hecho un gran trabajo y creado un impacto justo de premiarse.

Las categorías y sus respectivos ganadores

50 categorías son las que conforman a los Eliot Awards 2018 : "storyteller", "how to tube", "gamer", "break in news" categoría en la que están nominados proyectos como Verificado, Cracks, Voto Millenial, 301+ y Yo Sí Voto.



"How To Tube”

En esta categoría se premia a aquellos creadores que realizan tutoriales, donde enseñan a sus seguidores a hacer cosas nuevas o los inspiran a convertirse en su mejor versión.

Ganadora: Mis Pastelitos

INSTAGRAMER: Este reconocimiento distingue a los fotógrafos y artistas visuales, que han hecho de Instagram el escaparate principal de sus trabajos y conceptos creativos.

Ganador: Manumanuti

LÍDER DIGITAL DEL AÑO: Esta categoría premia a aquellos creadores que han realizado un trabajo propositivo, innovador y de gran impacto durante el último año. Considera sus esfuerzos e iniciativas en el mundo digital, pero también fuera de él.

Ganador: Luisito Comunica

REVELACIÓN DEL AÑO: Con este premio se reconoce a los creadores que en los últimos doce meses han tenido un crecimiento muy significativo en sus audiencias. Esto los coloca como nuevos protagonistas de la influencia digital en idioma español.

Ganadoras: Calle y Poché

GAMER: Este reconocimiento distingue los mejores contenidos enfocados en videojuegos, donde la empatía y la conexión con la audiencia son casi tan importantes como la habilidad.

Ganador: Robleisiutu

ESTILO DE VIDA: Este reconocimiento premia a los creadores que generan contenidos congruentes e inspiradores alrededor de su vida cotidiana. Los distingue una clara visión de sí mismos y de los valores que buscan comunicar.

Gandora: Pautips

COMEDY: Esta categoría premia a los creadores de contenidos humorísticos, cuyos guiones y conceptos originales no sólo provocan risas, también, reflexiones sobre la vida.

Ganador: Ricardo O´Farrill

"STORYTELLER": Con este premio se reconoce a los creadores que transmiten historias y experiencias valiosas a sus audiencias, a través de vlogs temáticos, relatos, cuentos e incluso narraciones de terror.

Ganador: Juca

BREAK IN NEWS: Con este premio se reconocen las iniciativas noticiosas o periodísticas, que rompen con el modo tradicional de transmitir la información. Ya sea por su temática innovadora o por su impacto viral.

Ganador: Voto Millennial

MIGRADOR: En esta categoría se premia a los creadores digitales, que han logrado hacer un crossover exitoso a otros medios, negocios o sectores muy distintos al que los vio nacer.

Ganador: JuanPa Zurita

Mira aquí la transmisión completa de la entrega de los premios Eliot Awards 2018