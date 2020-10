Influencer creía que el coronavirus era un engaño, murió después de contagiarse

Un famoso influencer fitness de 33 años quien pensaba que todo lo de la pandemia era un engaño murió por complicaciones con el Covid-19 y antes de morir, el joven Dmitriy Stuzhuk instó a su millón de seguidores de Instagram a que se tomen en serio la crisis.

El influencer Dmitriy Stuzhuk, quien es padre de tres hijos, le dijo a sus seguidores "Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos. Yo era uno de los que pensaba que Covid no existe. Hasta que me enfermé”.

El ex negador del coronavirus contrajo el virus durante un viaje a Turquía y dio positivo a coronavirus en el hospital cuando regresó a su Ucrania natal, pero fue dado de alta después de ocho días, sin embargo al tener un deterioro repentino fue trasladado de urgencia al hospital.

Dmitriy Stuzhuk antes de morir aseguró a sus seguidores que el coronavirus es real y mortal.

Esposa del influencer Dmitriy Stuzhuk habla de su muerte

Su ex esposa Sofía, de 25 años, dijo que estaba inconsciente y que su estado era "extremadamente grave" después de que el virus desencadenara complicaciones cardíacas.

Ella escribió: “Dima (Dmitriy) tenía problemas con su sistema cardiovascular. Su corazón no se las arregla. Sufrió una muerte clínica pero los médicos le reiniciaron el corazón”, agregó que su estado era extremadamente grave. “Nadie puede hacer nada con esto”.

“Hice todo lo que pude para que el padre de mis tres hijos viva. Pero ahora nada depende de mí", Sofía ex esposa de Dmitriy Stuzhuk.

Horas más tarde, salió a dar la desafortunada noticia, una Sofía 'desconsolada', diciendo: 'Solo quedan recuerdos cálidos, tres niños hermosos y una experiencia valiosa'.

Dmitriy compartió tres hijos pequeños con su ex, de quien se separó hace seis meses. "Dios, es tan terrible darse cuenta de que ya no está con nosotros ..."