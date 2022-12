Infartantes medias de Aneliz Aguilar son el toque perfecto de su sensualidad

Aneliz Aguilar es la mayor de sus tres hijos de Pepe Aguilar y aunque no está interesada en la música también ha llamado la atención del público mexicano, pues con 24 años de edad la joven se mantiene muy activa en las redes sociales, donde ha demostrado su gusto y amor por la moda.

Aunque no tiene una cantidad enorme de seguidores como sus hermanos, cada día su cuenta se va hinchando de followers; hasta el momento tiene más de 750 mil. Todos, sin excepción, le siguen los pasos pasos saber un poco más de ella.

Es por eso que en esta ocasión, la hermana de Ángela Aguilar, llamó mucho la atención debido a que se puso un outfit bastante elegante, jovial y llamativo. Aunque no especificó el tipo de evento al que asistió seguro fue uno relevante.

El sexy outfit de Aneliz Aguilar

Aunque Aneliz Aguilar se arregló para un importante evento ella se dio su tiempo para consentir a sus seguidores dándose 5 minutos para tomarse las clásicas fotos del recuerdo. Sin dar mayor detalle de sus actividades, le pidió a sus fans que le hicieran amplias recomendaciones musicales para su playlist. "Me pueden recomendar canciones?", fue lo único que escribió en su publicación.

Tal parece que en esta ocasión Aneliz Aguilar lució una falda corta, una blusa y suéter negro fueron las piezas clave para llamar la atención; sin embargo, decidió ponerse unas medias de encaje que detuvo el corazón de los internautas. Como accesorios se colocó una bolsa pequeña y unas gafas obscuras para el Sol, algo que encantó a sus seguidores.

Los halagos de la influencer

Por si fuera poco, además de hacerle muchas de las recomendaciones que solicitó, no faltaron los halagos y miles de likes que solo las personas populares pueden presumir.

"Sofisticada e intelectual Preciosa Aneliz!!", "Uf esas medias", "Eres una niña muy hermosa", "Lo mas hermoso del mundo", "Cómo siempre muy hermosa", "Me gusta como andas casi no me gusta el color negro pero esa combinación te queda de cache", fueron algunos de los mensajes que le mandaron a la bella Aneliz Aguilar.

