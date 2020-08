¡Infartante! Selena Gomez luce sus CARNITAS vestida de sexy marinera

Selena Gomez luce sus CARNITAS vestida de sexy marinera

Selena Gomez está marcando su regreso a las redes sociales con atrevidas poses que a más de uno han dejado con la boca abierta y no es para menos pues su belleza es totalmente exquisita.

Hay que destacar que Selena Gomez ha estado muy activa en sus redes sociales en la última semana, pero en su reciente publicación en Instagram ha causado un gran furor al lucirse de una manera maravillosa en un infartante atuendo de playa.

Selena Gomes se presume de sexy marinera

Resulta que la guapa y querida cantante estadounidense, Selena Gomez, nuevamente ha reaparecido en sus redes sociales causando un gran furor entre sus millones de seguidores en Instagram al lucirse maravillosa en un infartante y sexy traje de marinera.

En la imagen la intérprete de la canción Rare, ha dejado a muchos con la boca abierta, pues como pocas veces ha lucido sus carnitas en un sexy traje de baño de líneas rojas y blancas, que han sido la tentación de sus más de 189 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Si recordamos Selena Gomez se ha mantenido bastante activa en su red social la última semana promoviendo sus futuros proyectos, entre ellos su nuevo tema con Black Pink, para el cual ha mostrado su lado más atrevido que ha compartido para sus seguidores.

Es por eso que en esta ocasión en la foto que puso a suspirar a más de uno aparece con una gran sonrisa, posando frente un camión de helados vistiendo un corto short y un top blanco con rayas rojas que muestra su abdomen, complementándolo con guantes y un sombrero de marinera blancos.

No es para menos que la cantante estadounidense pusiera de cabeza a sus fans que quedaron más que maravillados con su look y su radiante sonrisa, señalando que no pueden esperar a verla bailando así en el video que está por lanzar.

¿Te gusta como luce Selena Gomez con traje de baño? ¿Crees que Selena Gomez tiene buenas canciones?