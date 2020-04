¡Infartante! Dua Lipa con ATREVIDO top de flores se arriesgó a salir a la calle

Dua Lipa es una de las cantantes del momento, que se ha traído uno nueva música que está conquistado lo oídos de sus fans y pone a bailar a todo mundo con sonidos que recuerdan a los años de la música dance.

Pero en esta ocasión la bella cantante Dua Lipa ha preocupado mucho a sus fans, ya que se expuso al coronavirus por romper la cuarentena, ya que anunció que se vio en la necesidad de salir de su casa por un motivo.

¿Por qué Dua Lipa preocupo a sus fans?

Resulta que la cantante Dua Lipa, preocupó a sus seguidores al anunciar por medio de su cuenta oficial de Instagram que saldría de casa y rompería la cuarentena para ir al súper a comprar un artículo de cocina que necesitaba.

Para esto la cantante británica compartió un par de fotografías en donde viste un atuendo a la moda, un top de flores y unos jeans olgados, pero con sus respectivos métodos de protección; lentes y cubrebocas para evitar contagiarse del temido nuevo coronavirus.

Dua en la fotografía que recibió más de dos mil comentarios, en su mayoría de fanáticos y colegas de trabajo que le enviaron las mejores vibras y se preocuparon de que rompiera la cuarentena en plena crisis mundial, dejó un mensaje que dice:

"A comprar tabletas para lavavajillas"

Hay que destacar que Dua Lipa se ha mantenido muy ocupada durante esta cuarentena, pues se la pasa al lado de su familia y su novio, mientras realiza actividades de entretenimiento, para no aburrirse y en varias ocasiones ha compartido por medio de sus redes lo que va realizando.

Cabe mencionar que no hace mucho Dua Lipa también sorprendió a sus fanáticos al mostrar su nuevo cambio de look, pues la intérprete de temas como "Don't Start Now" y "Break My Heart" se tiñó el cabello de rubio a rosa y se convirtió en la sensación de las redes sociales.