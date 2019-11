Inés Sainz viste espectacularmente SEXI, descubre como lo hace

La comentarista y reportera Inés Sainz es una de las más populares en el mundo del deporte y la televisión mexicana, y estar frente a la cámara dando su opinión o cubriendo algún evento no es lo único que le gusta, pues no es novedad para muchos que la comentarista deportiva ha sacado su propia marca IS, en la que promociona ropa deportiva, demostrando así su gusto por la moda.

A través de su cuenta de instagram dio a conocer que las ofertas del ‘Buen fin’ ya comenzaron en su tienda online, y el mensaje lo acompañó con una foto suya luciendo un leggin negro con morado mientras hace ejercicio sobre una bicicleta elíptica, con esto nos demuestra cómo lucir igual a ella, con ejercicio y con ropa de su propia marca.

En la fotografía publicada por Inés, se pueden ver comentarios en los que admiran el cuerpo y la belleza de la joven reportera de TV Azteca quien hace unos días recibió el premio Antena 2019 por su trayectoria en la televisión otorgado por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, siendo éste el mayor galardón que un comunicador puede aspirar.

Y la marca IS, en la que su eslogan es “¡Un estilo auténtico, hecho para tí, moderno, divertido y audaz!” en su cuenta de instagram cuenta con 4700 seguidores hasta el momento, y es la misma Inés quien es la modelo principal de la marca, luciendo cada uno de los artículos que promociona.

A través de la cuenta de instagram de su marca IS, dio a conocer una dinámica en la que los que participen y sean elegidos podrían ganar un leggins y una tarjeta de regalo solo con seguir unos simples pasos.

Así que si estabas en la búsqueda de donde comprar ropa deportiva, esta es tu oportunidad, donde obtendrás grandes descuentos por el ‘Buen fin’ y además podrías verte como Inés Sainz.

