Inés Sainz: Televisa ha usado más de 40 niñas desde que estoy en TV Azteca.

Inés Sainz se consolidó como una pionera en la televisión deportiva mexicana y a pesar de las críticas de varias colegas en su momento por jactarse de ser “la primera” con verdadero impacto en los medios como mujer periodista, lo que la creadora del programa de entrevistas “DxTrips” presume es que mientras ella dominó en Azteca Deportes, en Televisa usaron decenas de mujeres para hacerle competencia.

Conversando sobre el día que José Ramón Fernández la menospreció en su oficina al presentarle el proyecto de “DxTips”, la hermosa conductora rubia recordó que para 2004 fue el propio periodista quien le dijo que se sumaría a la expedición de TV Azteca para los Juegos Olímpicos de Atenas, la que considera su primera gran oportunidad profesional.

Pero la conductora Inés Sainz cree que ese momento no únicamente marcó su carrera, sino también influyó en las medidas que Televisa adoptó en adelante buscando establecer a mujeres atractivas a cuadro para que también hablaran de deportes, aunque con trayectorias mucho más efímeras.

Esto dijo Inés Sainz sobre Televisa y TV Azteca

“Esa fue mi gran oportunidad porque fui como talento y como productora independiente para mis programas con patrocinadores. Ahí me tocó estar sentada en la misma mesa que José Ramón, que David (Faitelson), que el Güiri-Güiri y fie entonces que Televisa reacciona y busca poner una mujer. Por Televisa han pasado no menos de 40 niñas desde que yo estoy ahí (TV Azteca, son muchas”.

La Verdad Noticias informa que en su extensa trayectoria que se remonta a inicios de este siglo, la hermosa Inés Sainz ha podido entrevistar a enormes personalidades del deporte como Tom Brady, Zinedine Zidane, David Beckham, Peyton Manning y más, además de estar presente en eventos de la talla de Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Super Bowl, Finales de NBA, entre otros.

Inés Sainz habla de su aprecio a TV Azteca y Salinas Pliego

Sobre la oportunidad que el dueño de TV Azteca le abrió por allá del año 2000 en las pantallas afirmó: "Por lo que más aprecio le tengo a Ricardo Salinas Pliego fue que él se la jugó con la primera mujer realmente en televisión deportiva, al decir que tenía potencial y se la quería jugar, fuimos con todo", afirmó la conductora Inés Sainz.

"En el 2004, para los Juegos Olímpicos, me hablan a la oficina de José Ramón. Al llegar me dijo que yo hacía lo que quería y algunas cosas, pero me hizo preguntas de deportes olímpicos y salgo más o menos bien librada. Me preguntó si tenía pasaporte y me dijo: 'Te vas a Atenas con nosotros a los Juegos', esa fue mi primera gran cobertura", dijo en entrevista con el Burro van Rankin.

