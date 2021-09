Inés Gómez-Mont y su esposo compraron una mansión de 15.5 mdd en Miami

El escándalo del supuesto escape de Inés Gómez-Mont del país tras las acusaciones por peculado contra su esposo causaron un gran impacto después de que se dijo que se robaron millones de pesos, teoría que tomó más veracidad al descubrir una mansión de su propiedad en la ciudad de Miami, Florida.

En las últimas horas se reveló la adquisición de una lujosa propiedad por parte de la conductora Inés Gómez-Mont y el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes actualmente se encuentran prófugos de la justicia después de que se iniciara la persecución por parte de la FGR.

Ahora se dijo que adquirieron la propiedad de más de 15 millones de dólares en Miami, la cual era propiedad de la cantante Cher de acuerdo con una declaración de un popular programa de internet que difundió la noticia tras el escándalo de la orden de aprehensión contra ella y su esposo.

Inés Gómez-Mont y su esposo compran millonaria mansión

La mansion fue presuntamente adquirida con un prestanombres

De acuerdo a la información revelada por el programa No chisme no like, quienes informaron a sus espectadores que la pareja adquirió la mansión en el año 2017 por un costo de 15.5 millones de dólares usando la razón social LaGorce 64 LLV, es decir, a través de prestanombres.

La mansión ubicada en Miami Beach perteneció a la cantante Cher, pues tras una comparación de imágenes se llegó a la conclusión de que se trataba de la misma propiedad, misma que pudo ser adquirida con el dinero que se le acusa de robar a Álvarez Puga, aunque no se pudo confirmar oficialmente.

¿Qué hizo Víctor Manuel Álvarez Puga?

Actualmente ambos son buscados por las autoridades

El esposo de Inés Gómez-Mont fue acusado de peculado, lavado de dinero y evasión de impuestos, por lo que tras el inicio de la persecución por parte de la Fiscalía General de la República se dijo que tanto él como su esposa han escapado a otro país, y hasta el momento se desconoce su paradero.

Desafortunadamente no se puede rastrear a Inés Gómez-Mont y su esposo con su lujosa mansión, pues la revendieron en el mes de diciembre de 2020 por casi 17 millones de dólares, que son poco más de 340 millones de pesos, mismos que como mencionamos podrían ser producto de los crímenes de los que se les acusa.

