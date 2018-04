¿Inés Gómez Mont tiene problemas en su embarazo?

La conductora Inés Gómez Mont confirmó que actualmente goza de muy buena salud.

Inés Gómez Mont, se encuentra en perfectas condiciones de salud, pues el embarazo la hacer lucir muy bella, a la famosa conductora se le nota poca pancita a sus 7 meses.

L͚U͚N͚E͚S͚ Una publicación compartida por Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el Abr 16, 2018 at 12:36 PDT

La conductora se cuida y hace ejercicio, cosas que sin duda le ayudan para estar saludable, con energía y muy radiante en esta hermosa etapa del embarazo.

“Es que luego lo manejaron terrible, que Inés, que si está diabética. No, a ver, nunca me he tirado al drama, por el amor de Dios. No estoy nada enferma, véanme. Lo que pasa es que, cuando me operaron, me vino la diabetes, pero no es una diabetes permanente, se me descontroló un poquitito el azúcar porque tocaron la hipófisis que controla todas las hormonas del cuerpo. Comento la conductora.

La guapa Inés ha cumplido su sueño de tener una familia numerosa y orgullosa comparte su felicidad en las redes sociales. Inesita, Bruno, Diego, Javier, Bosco y “Mayito” hijo de una relación anterior de Víctor Manuel Puga, su esposo la han llenado de alegrías, sin embargo, su dicha no termina allí, pues está en la “dulce espera” de otra niña.

“Pero puedo comer azúcar, puedo comer de todo, nada más que en el embarazo hay que tener cuidado por todo lo que es la preeclampsia y la diabetes gestacional, pero no tengo ningún cuidado médico. Digo, voy a tener mis cuidados médicos toda mi vida, como bien lo he dicho mil veces, pero no por el tema de una diabetes ni que esté delicada. Estoy más sana que nunca, estoy gozando un embarazo en plenitud. Me siento más viva, más agradecida con esta bendición”, dijo la guapa conductora.

La llegada de su princesa María, nombre que tendrá su bebé, tiene a Inés en la luna, pues con su llegada cumplirá el anhelo de tener otra niña. Para celebrar el próximo nacimiento de su princesa, Inés y toda su familia se reunieron en una gran sesión fotográfica.

UNA FAMILIA no se mide por el número de miembros, sino por la unión qué hay en ellos. Cuenta regresiva! Muy emocionados con la llegada de María”, menciono la hermosa Inés Gómez Mont.