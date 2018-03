Inés Gómez Mont revela extraña enfermedad después de su operación de quiste en la cabeza esto lo indico la actriz en una entrevista de Radio formula donde Inés revelo también que su especialista le pidió cuidase por el resto de su vida.

El pasado mes de noviembre del 2017 Inés Gómez Mont se puso feliz al enterarse que iba atener un sexto hijo ya que era algo que ella anhelaba pero esto no ha sido algo fácil ya que en este embarazo a tenido cuidados especiales.

La situación que inquieta a la actriz como menciono en el programa "Todo para la Mujer" es que padece debetes.

Desde que me operaron de la cabeza me dio diabetes, no es gestacional, va y viene y por eso me cuido mucho en la alimentación, me voy a cuidar de por vida y me dio porque cuando te operan la pituitaria hay un alto nivel de desatar diabetes