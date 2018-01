Inés Gómez Mont revela el sexo de su próximo bebé

Inés Gómez Mont ha revelado esta mañana con todos sus fans el sexo del bebé que espera con su esposo Víctor Álvarez Puga y ha conmovido a todos.

Una publicación compartida por Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) el Ene 1, 2018 at 5:55 PST

La conductora Inés Gómez Mont, de 34 años de edad, reveló que su próximo bebé es ¡una niña!

En la grabación que realizó, al puro estilo de Inés Gómez Mont, se puede ver a todos sus hijos y a su esposo con un extintor, de inmediato la familia hizo la cuenta hasta tres y es cuando el esposo, Víctor Álvarez Puga activó el aparato del que salió un humo color rosa confirmando que será niña.

El video fue compartido por Inés Gómez Mont en su cuenta de Instagram acompañado de un tierno mensaje.

“SORPRESAAAAAAA. En esta ocasión la SORPRESA FUE PARA TODOS, pues ninguno sabíamos el sexo, mi ginecólogo José Ramón Verez me ayudo diciéndole a Clau (que es parte de mi familia) el sexo del bebe y ella me dio sin que supiéramos un extintor que al presionar sacaría polvo rosa en caso de ser niña y azul en caso de ser Niño!!! Les juro que me temblaban hasta las piernas de nervio!!! Aquí el momento más especial al saber si sería Niño o niña el nuevo integrante de esta familia!!! Con amor para ustedes ❤️”.