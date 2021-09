Inés Gómez Mont reaparece, “Demostraré mi inocencia”

En La Verdad Noticias te hemos dado parte puntual de todo lo que ocurre tras la demanda que hay en contra de Inés Gómez Mont y su marido.

Y es que la ex conductora de televisión fue acusada de peculado y de nexos con dinero de procedencia ilícita, por lo que ahora se mantiene prófuga de la justicia.

Esta no es la única conductora que está en una encrucijada, pues Laura Bozzo también está prófuga, y reapareció en Twitter hace unos días.

¿Qué dijo Inés Gómez Mont?

Este fue el comunicado de Inés Gómez Mont

La mejor amiga de Galilea Montijo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un comunicado en el que asegura que es inocente, y que está trabajando con su equipo legal para demostrarlo.

La ex presentadora de ventaneando dijo que todos los cargos de los que está siendo acusada son falsos, y que por el contrario, se estaría aplicando una injusticia en su contra.

“En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos, que suman 3 mil millones de pesos, y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son falsos, es decir, sin ninguna justificación, y me colocan en el mismo puesto que un narcotraficante o terrorista, me parece injusto”.

“Nunca he visto esa cantidad”, dice Gómez Mont

La conductora se declaró inocente

La también ex presentadora, que fue acusada de comprar una casa de Cher, de varios reality shows, aseguró que jamás ha visto junta la cantidad de 3 mil millones de pesos, y que por el contrario, todo el dinero que ha recibido ha sido producto de su trabajo en televisión, el cual se dio desde hace varios años.

“Sé quien soy, por mi y por mis hijos demostraré mi inocencia con dignidad, y no guardaré silencio. Repito: Soy inocente y esto es una injusticia”.

¿Crees que Inés Gómez Mont es inocente?, ¿Qué te pareció su comunicado?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre este caso.

